Oficial: Ricardo Rodríguez regresa a un histórico y permanece en la elite tras salir del Betis

Desvinculado del Betis tras acabar contrato, el internacional helvético vuelve a Turín, desde donde llegó a Heliópolis para firmar por una temporada y seguir al máximo nivel

Ricardo Rodríguez se desvinculó del Betis a la conclusión del pasado curso al finalizar su contrato y no entrar en los planes del club para el proyecto de Champions, llegando en su lugar para reforzar el carril zurdo Fran García procedente del Real Madrid,

A partir de ahí, con la disputa del Mundial con Suiza de por medio, inició la búsqueda de equipo para continuar con su carrera a los 34 años y no ha sido hasta este jueves, tras cerrar el mercado en numerosas ligas, cuando se ha oficializado su nuevo destino como agente libre.

Ricardo Rodríguez vuelve sobre sus pasos para regresar a Turín

De esa forma, el Torino ha hecho oficial este jueves el regreso del carrilero después de que abandonara sus filas para militar precisamente en el Betis durante dos temporadas. Por entonces salió sin coste y vuelve de la misma manera para firmar por una sola temporada.

En este sentido, el exbético ha preferido esperar a que se consumara esta posibilidad antes de aceptar otras de las propuestas que le han llegado, tanto de jugar en su país como de bajar de categoría en el fútbol profesional ante el vivo interés de otro histórico como la Sampdoria. Finalmente, se le presentó la opción de regresar al Toro y ha sido su prioridad en la ventana estival tras salir del Betis.

El Toro lo considera una oportunidad tras su protagonismo en el Betis

Lo cierto es que el Torino ha considerado una oportunidad tratar de rentabilizar su experiencia y el hecho de que llegue tras disfrutar de continuidad en el Betis y ser titular indiscutible en la gran cita mundialista.

No en vano, en sus dos temporadas como verdiblanco, el de Zúrich gozó de protagonismo, con un total de 4,873 minutos repartidos en 68 encuentros, con un saldo de tres asistencias.

La mitad de esos minutos los jugó en el pasado ejercicio, en el que el fichaje de Junior Firpo no le afectó apenas, pues participó en 35 partidos para sumar un total de 2.446 minutos.

Ricardo Rodríguez lastró el fichaje de Nazinho

En este punto, hay que recordar que el Betis pretendió darle salida en varios mercados, sobre todo en verano, cuando cerró un acuerdo para el fichaje de Nazinho, pero se encontró con la negativa de Ricardo, que tampoco estuvo por la labor en la ventana de enero de cara a consumir su contrato con la vista puesta en el Mundial, evitando la llegada de refuerzos para el carril. Evidentemente, el Betis no se planteó en ningún momento su renovación.