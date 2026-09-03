Carlos Alcaraz, tras avanzar en el US Open, deja un recado al mundo del tenis: "En el futuro voy a tomar algunos descansos y me perderé algunos torneos"

El tenista español sigue con paso firme en el cuatro Grand Slam de la temporada tras ganar en segunda ronda a Jaime Faria en cuatro sets. El murciano se medirá en tercera ronda con el chino Yibing Wu, habiendo demostrando que está recuperado de sus problemas en la muñeca. Sin embargo, Alcaraz ha criticado lo cargado que está el calendario

Carlos Alcaraz derrotó al portugués Jaime Faria en cuatros sets y se clasificó para la tercera ronda del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, en donde se medirá contra el chino Yibing Wu, número 113 de la clasificación de la ATP, frente al que es claramente favorito. El tenista murciano tuvo que esforzarse en su segundo partido en el US Open ya que perdió el primer set si bien es cierto que en los siguientes tres dio un gran nivel de juego (4-6, 6-0, 6-3 y 6-2).

Carlos Alcaraz demostró durante el partido que está plenamente recuperado de la lesión que le ha mantenido cuatro meses alejado de las pistas y que le impidió disputar Roland Garros y Wimbledon. Tras el encuentro, el tenista español, actual número 3 del mundo, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa con los que fue muy claro al criticar lo sumamente cargado que está el calendario del tenis durante la temporada. El del Palmar señaló que no va a arriesgar su físico más de lo debido y argumentó que si no hay cambios y, por tanto, hay más tiempo de descanso decidirá no jugar algunos torneos.

Carlos Alcaraz derrotó a Jaime Faria en segunda ronda del US Open

Carlos Alcaraz se tuvo que emplear a fondo y demostrar un buen nivel de juego para batir a Jaime Faria que, por momentos, puso en apuros a la estrella española que tuvo que necesitar cuatro sets y un tiempo de de 2 horas y 40 minutos para meterse en tercera ronda del US Open.

El encuentro, que se jugó en la sesión nocturna, no comenzó nada bien para Carlos Alcaraz que sufrió con su saque lo que provocó que se le escapara la primera manga por 4-6.

A partir de ahí, Carlos Alcaraz mejoró mucho, tras salvar dos bolas de break al comienzo del segundo set, y le endosó un rosco (6-0) al portugués que nada pudo hacer contra un murciano que no aflojó el ritmo ya que en los siguientes parciales se impuso por 6-3 y 6-2.

Tras el partido, Carlos Alcaraz dijo que se siente plenamente recuperado de su lesión de muñeca. "He estado entrenando con normalidad, golpeando la derecha con mucha libertad y sin pensar en la muñeca, ni durante los entrenamientos ni durante los partidos. Sé que, una vez que entro en la pista, tengo que ir a por todas en cada golpe. Tengo que sentirme normal y golpear como lo hacía antes de la lesión. Y después, veremos qué pasa. Ahora mismo me siento genial. No hay ninguna razón para tener miedo y no golpear con normalidad".

Carlos Alcaraz, muy crítico con lo cargado que está el calendario de la ATP

Por otro lado, Carlos Alcaraz señaló que en un futuro seguramente se perderá algún que otro torneo de manera voluntaria para preservar su físico y no tener lesiones. "Tuve un parón más largo de lo que quería, siendo sincero. Pero viendo lo apretado que está el calendario, obviamente no quería tener este descanso por una lesión. Sin embargo, en el futuro voy a tomar algunos descansos, algunos parones largos. Quizás no cuatro meses, pero sí uno o dos meses, perdiéndome algunos torneos, porque es imposible jugar todos".

El tenista español reflexionó sobre la gran cantidad de torneos que están obligados a disputar los jugadores en cada temporada. "Creo que están añadiendo más torneos importantes. De alguna manera nos están obligando a jugar. Puedes decir que no, que puedes mantener uno o dos, que puedes decidir tu calendario, pero hay algunos Masters 1000, algunos Grand Slams, y si tenemos que jugar todos los torneos obligatorios que la ATP nos exige, estamos fuera compitiendo unas 40 semanas".

Carlos Alcaraz advirtió que no se puede jugar todo, al menos él no lo hará, y que se tomará descansos aunque eso implique perderse algún que otro torneo importante. "Eso es imposible, y estamos viendo a muchos jugadores lesionarse, a muchos jugadores cansarse. Si no hacen algo al respecto, vamos a ver todavía más casos en el futuro. Pero para mí, tomar este descanso por una lesión no fue algo positivo, pero lo que quiero decir es que en el futuro voy a tomar algunos descansos y me perderé algunos torneos, seguro".