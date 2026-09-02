El brutal crecimiento de Dani Mérida se lleva por delante a Andrey Rublev

El tenista madrileño gana al ruso y se mete, en el US Open 2026, por primera vez en tercera ronda de un Grand Slam

Dani Mérida continúa haciendo historia en su gira americana y tras las buenas sensaciones que dejó en Montreal y Cincinnati, ya está en tercera ronda del US Open 2026 tras derrotar a otro rival que no hace muchas semanas parecía inaccesible: Andrey Rublev.

Si en Canadá pudo con Alex Michelsen o con Ugo Humbert y en Cincinnati superó a Marin Cilic y a otro cabeza de serie como Zizou Bergs, en Nueva York derrotaba a un Rublev que no es el mismo que estaba peleando entre los cinco mejores, pero que sigue estando entre los mejores del mundo.

El triunfo del madrileño de 21 años por 6-7(3), 6-2, 6-4 y 6-4, además, le permite alcanzar la tercera ronda en un Grand Slam por primera vez en su aún corta carrera. Hasta ahora, su mejor actuación en un Grand Slam había sido la segunda ronda que alcanzó en Wimbledon.

Mérida necesitó remontar y luchar durante dos horas y 48 minutos para vencer al ruso. Su servicio fue clave para lograrlo. El español ganó el 67 % de los puntos disputados con su saque y únicamente permitió una rotura. También mostró solidez cuando tuvo que recurrir a su segundo servicio, con el que consiguió ganar el 55 % de los puntos.

Mucha igualdad en el primer set

El primer set fue especialmente equilibrado, ya que ninguno de los dos jugadores consiguió romper el saque del contrario y Rublev terminó llevándose el desempate. La dinámica cambió a partir de entonces. Mérida encontró más oportunidades al resto y consiguió tres breaks entre el segundo y el tercer parcial para colocarse por delante.

Aunque Rublev tomó ventaja al inicio del cuarto set, el tenista madrileño no perdió la calma, logró recuperar el terreno cedido y cerró el encuentro con un 'break' en el noveno juego para completar una de las victorias más importantes de su carrera.

En tercera ronda se enfrentará, otra vez, al estadounidense Alex Michelsen, que ha dado la sorpresa al derrotar en tres sets a su compatriota Brandon Nakashima.

Jaume Munar se despide ante Rinderknech

Si Mérida dio la alegría en este inicio de jornada, en el que también ha ganado Paula Badosa el partido que tenía pendiente, quien no ha podido secundarlos es el mallorquín Jaume Munar, que ha caído en tres sets ante el francés Arthur Rinderknech.

Fue un partido muy igualado, en el que Munar empezó mejor, pero se encontró con la mejoría del galo, que igualó la primera manga y se la llevó en el 'tie break'. Fue un duro palo para el español, que cayó de forma contundente en el segundo set.

El tercero fue de nuevo igualado, pero un 'break' final, en el duodécimo juego, de Arthur Rinderknech le dio el partido. Las tres horas y seis minutos delatan la igualdad que hubo, ya que sólo se jugaron tres mangas y la segunda fue rápida. Munar, de hecho, sólo tuvo una opción de menos de 'break' que el francés, pero este se mostró más seguro y aprovechó el doble de oportunidades que su contrincante.

Daniil Medvedev, que aplastó al estadounidense Sebastian Gorzny, será su próximo rival en tercera ronda de este US Open 2026.