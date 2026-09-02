Paula Badosa se queda con la miel en los labios en el US Open y Rafa Jódar sin estrenarse

La catalana vio cómo se suspendía su partido cuando se encontraba a dos puntos de la victoria. Y, para colmo, ya había desperdiciado dos bolas de partido. El madrileño, tras el cambio de rival, no pudo ni estrenarse

Paula Badosa regresó a la competición este martes de madrugada por primera vez desde julio y estaba a dos puntos de la victoria contra la australiana Daria Kasatkina (6-1 y 5-4, 40-40) cuando la lluvia obligó a interrumpir el partido y a aplazarlo al miércoles.

Badosa ya había tenido dos bolas de partido, sin poder aprovecharlas, cuando la lluvia empezó a caer en Nueva York, en una jornada muy marcada por los problemas meteorológicos.

La catalana no jugaba desde los cuartos de final de Hamburgo y su ausencia de las pistas en superficie rápida fue aún más larga y se remontaba al pasado marzo en Miami. La española, nacida en Nueva York, también llevaba mucho tiempo esperando volver a pisar las pistas de Flushing Meadows tras su renuncia por problemas de espalda en 2025.

Sí pudo avanzar Jessica Bouzas, número 105 del ránking mundial, que se impuso con autoridad por 6-3 y 6-4 a la checa Darija Vidmanova, número 5. La española será rival de la kazaja Elena Rybakina, segunda favorita, que doblegó a la estadounidense Thea Frodin, número 585.

Quien no ha podido continuar en el cuadro femenino individual ha sido la también española Kaitlin Quevedo cayó 6-4 y 6-4 ante la belga Elise Mertens, vigésima favorita.

Rafa Jódar tendrá que estrenarse este miércoles

Por otro lado, no llegó ni a estrenarse la gran sensación del tenis español en los últimos meses, Rafa Jódar. La lluvia caída de manera intermitente este martes en Nueva York ha obligado a aplazar a este miércoles su debut en el Abierto de Estados Unidos.

El madrileño, número 13 del mundo, iba a medirse con el chino Yunchaokete Bu, número 124, este martes, pero finalmente jugará en la pista 17 este miércoles, no antes de las 12.30 de Nueva York. El tenista de Leganés, de 19 años, ha vivido una primera temporada extraordinaria en el circuito ATP y fue recientemente finalista en el torneo de Washington DC. Además, lo hará el mismo día en el que volverá a competir Carlos Alcaraz, que será quien cierre el programa nocturno en la pista Arthur Ashe contra el portugués Jaime Faria, en un partido correspondiente a la segunda ronda.

Cabe recordar que Jódar sufrió un cambio de rival de última hora tras el retiro por lesión del que iba a ser su primer contrincante, el australiano Thanasi Kokkinakis (n.417). De esta manera, tendrá unas horas más para analizarlo y estudiarlo.

Yunchaokete accedió al cuadro principal como "perdedor afortunado" (lucky loser) tras caer en la última ronda de clasificación. Será su tercera participación en el torneo de Nueva York y su sexta en un 'Grand Slam', donde nunca ha ganado un partido.

El tenista chino es un asiduo a los torneos 'Challenger' y llegó a ocupar el puesto 64 de la ATP en abril de 2025. Esta es la primera vez que compite en un cuadro principal del circuito desde el Abierto de Australia.

Jódar, por su parte, llega en un buen estado de forma al cuarto y último Grand Slam de la temporada tras una gira sobre pista dura en la que alcanzó la final del ATP 250 de Washington y cayó en semifinales del Masters 1.000 de Montreal, antes de ceder en octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati.

Carlos Alcaraz quiere seguir ampliando su récord

Mientras tanto, Carlos Alcaraz, con su retorno triunfal a la ATP merced al triple 6-4 que le endosó al ruso Roman Safiullin en su estreno en el Abierto de Estados Unidos 2026, elevó a 15 la racha victoriosa en partidos de Grand Slam. Es la mejor secuencia de resultados del tenista murciano en los torneos de máximo valor y, en segunda ronda este miércoles, tratará de seguir ampliando dicho registro ante el portugués Jaime Faria.

Alcaraz acumula 28 partidos resueltos a su favor en sus últimos 29 que disputó en los 'Major'. En este periodo perdió sólo la final de Wimbledon 2025 por 6-4, 4-6, 4-6 y 4-6 ante el italiano Jannik Sinner, número uno del fútbol.