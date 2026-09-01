Rafa Jódar se queda sin rivales en el US Open: "Hay que entender que para mí todo esto es nuevo"

La baja de Casper Ruud libera al madrileño de jugar con un cabeza de serie antes de octavos del US Open y la de Kokkinakis, que se ha producido hoy mismo, le obliga a debutar ante el chino Bu Yunchaokete

El plan que Rafa Jódar tuviera trazado para su arranque en el US Open y lo que hubiera valorado desde que el jueves se celebró el sorteo habrá cambiado completamente con el paso de las últimas horas. Cuando supo los emparejamientos de las primeras rondas pudo ver que el arranque no era excesivamente complicado pero que todo se torcía a partir de la tercera manga.

Ahí ya le aparecía en el horizonte Casper Ruud, uno de los nombres fuertes pese al irregular año que vive y finalista de este Grand Slam no hace demasiados años (2022). Pero este lunes, el noruego anunciaba que se retiraba antes de comenzar por sus problemas en la espalda, que ya le han provocado más de una ausencia en la presente temporada.

“Desafortunadamente, mi espalda no se ha recuperado al ritmo que esperábamos. Tenía esperanzas de hacerlo a tiempo, pero mi equipo y yo hemos decidido pensar en el largo plazo y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita. Me entristece anunciar que debo bajarme del cuadro individual del US Open. Nunca es sencillo renunciar a un Grand Slam, pero sé que es la decisión correcta. Tomaré el tiempo necesario para recuperarme bien y regresar más fuerte. Muchas gracias a todos por el apoyo”, publico el noruego en sus perfiles de redes sociales.

La retirada de Ruud con el torneo ya comenzado no sólo implica que entre un 'lucky loser' (Arthur Géa) por él, sino que no varíe la distribución de cabezas de serie, por lo que Rafa Jódar evita cruzarse con uno de ellos hasta los octavos de final, en cuarta ronda, y se le abre el cuadro.

Bu Yunchaokete, el primer obstáculo de Jódar

Lógicamente, primero debe llegar hasta ahí y pasar tres rondas. La primera parecía asequible pese a que Thanasi Kokkinakis es un jugador de mucho nivel. Sin embargo, al australiano le llevan martirizando las lesiones durante toda su carrera y en el presente año, eso ha hecho que apenas haya sumado un par de victorias en el ATP Tour.

Al menos, tras Wimbledon, Kokkinakis había logrado enlazar varios torneos consecutivos, alternando ATP Tour y ATP Challenger, pero este mismo martes ha anunciado su renuncia, por lo que Rafa Jódar ha conocido apenas unas horas antes de debutar en este Grand Slam que no se enfrentará al australiano y que, en su lugar, lo va a hacer con el chino Bu Yunchaokete, número 124 del mundo.

Se trata de un jugador que este año apenas se ha dejado ver por los torneos grandes y que casi todo lo ha jugado en el circuito Challenger de la ATP. Lógicamente, nunca se han enfrentado.

Pese a haber preparado el partido, a Jódar no debe afectarle mucho porque, como él lleva repitiendo cada vez que le preguntan, todo es nuevo para él y tiene que estar continuamente adaptándose a la nueva situación. "Hay que entender que para mí todo esto es nuevo y que las condiciones serán diferentes. Yo estoy satisfecho con mi temporada, siento que mi mejora es continua y que estoy en un proceso de aprendizaje. A principio de año, si me hubieran dicho que iba a estar en esta posición, habría estado muy contento”, afirma el madrileño.

Rafa Jódar se lo toma como un aprendizaje

"Ponerse a prueba compitiendo contra grandes jugadores casi en cada semana y manteniendo el modo torneo a nivel mental es importante. Me parece muy positivo para un jugador como yo haber competido tanto, es buena señal y me permite llegar con confianza. Esta semana previa de entrenamientos me va a ayudar mucho", señalaba en la previa del torneo sobre cómo llegaba al US Open 2026.

Su debut ante Bu Yunchaokete estaba previsto para hoy, en torno a las 22:00 horas -en España-, pero hasta en eso ha visto cambiados sus planes. Pero la lluvia lo ha retrasado todo en las pistas exteriores. Él estaba encuadrado en el tercer turno tras los partidos de Yulia Putintseva contra Belinda Bencic y de Daria Kasatkina ante la catalana Paula Badosa. Sin embargo, a las 20:45 horas, aún no había empezado el primero -previsto para las 17:00 horas-, por lo que, de jugar, lo hará de madrugada en España. Aunque lo más probable es que, si sigue el retraso, su partido se pase a la jornada del miércoles.

A Rafa Jódar estarán muy atentos en Estados Unidos, ya que hasta algunos de los favoritos, como Ben Shelton, lo ven como candidato a ganar el US Open. Aunque, el joven americano también veía a Arthur Fils y a Novak Djokovic... y ya no están.