US Open 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy martes 1 de septiembre con Rafa Jódar, Zverev, Badosa, Fritz, Coco Gauff...

El debut de Rafa Jódar, que se une al de Zverev, Fritz o Badosa, llega en una jornada en la que se cierra la primera ronda del US Open 2026

Rafa Jódar debutará oficialmente como profesional este martes en el torneo en el que se consagró como júnior, donde se hizo con el título en 2024 cuando no partía entre los grandes favoritos.

En una ciudad cercana a donde hace un año aún cursaba estudios universitarios mientras ganaba sus primeros ATP Challengers, Jódar se estrenará ante Thanasi Kokkinakis, un gran tenista al que las lesiones nunca le han dejado mostrar todo lo que tenía.

El de Leganés será uno de los grandes nombres en una jornada en la que debuta el número uno del cuadro masculino, Alex Zverev, la número dos del femenino, Elena Rybakina, la gran sensación del tenis femenino Alexandra Eala, y habrá partidos tan destacados como el que jugarán Arthur Fery y Lorenzo Musetti.

Será curioso también ver el presente y futuro del tenis norteamericano, a un Taylor Fritz que, junto a Shelton, abandera el tenis estadounidense actualmente, y que se cruza con la mayor promesa americana, el jugador formado en la Academia de Juan Carlos Ferrero Darwin Blanch.

Horarios y orden de juego de US Open 2026 del martes 1 de septiembre

Arthur Ashe Stadium

Madison Keys-Alina Korneeva (17:30 horas)

Taylor Fritz-Darwin Blanch (A continuación)

Zeynep Sonmez-Coco Gauff (01:00 horas)

Alexander Zverev-Lorenzo Sonego (A continuación)

Louis Armstrong Stadium

Francisco Comesaña-Flavio Cobolli (17:00 horas)

Mirra Andreeva-Janice Tjen (A continuación)

Adolfo Daniel Vallejo-Gael Monfils (01:00 horas)

Mary Stoiana-Alexandra Eala (A continuación)

Grandstand

Thea Frodin-Elena Rybakina (17:00 horas)

Arthur Fery-Lorenzo Musetti (A continuación)

Iva Jovic-Magdalena Frech (A continuación)

Andrea Guerrieri-Alex De Minaur (No antes de las 23:00 horas)

Court 5

Filip Misolic-Francisco Cerúndolo (17:00 horas)

Anastasia Potapova-Tereza Valentova (A continuación)

Kaitlin Quevedo-Elise Mertens (A continuación)

Jan Choinski-Botic van De Zandschulp (A continuación)

Court 6

Gabriela Knutson-Eva Lys (17:00 horas)

Lucie Havlickova-Anna Bondar (A continuación)

Juan Manuel Cerundolo-Arthur Gea (A continuación)

Magda Linette-Francesca Jones (A continuación)

Court 7

Dane Sweeny-Corentin Moutet (17:00 horas)

Darja Vidmanova-Jessica Bouzas Maneiro (A continuación)

Arantxa Rus-Leolia Jeanjean (A continuación)

Court 10

Mattia Bellucci-Zsombor Piros (17:00 horas)

Jesper De Jong-Francesco Passaro (A continuación)

Nikola Bartunkova-Mayar Sherif (A continuación)

Court 11

Nishesh Basavareddy-Tristan Schoolkate (17:00 horas)

Tatjana Maria-Jelena Ostapenko (A continuación)

Fabian Marozsan-Michael Zheng (A continuación)

Court 12

Maria Sakkari-Robin Montgomery (17:00 horas)

Zizou Bergs-Carlos Taberner (A continuación)

Zachary Svajda-Daniel Altmaier (A continuación)

Oleksandra Oliynykova-Reese Brantmeier (A continuación)

Court 13

Yuliia Starodubtseva-Ella Seidel (17:00 horas)

Camilo Ugo Carabelli-Jan-Lennard Struff (A continuación)

Alex Molcan-Benjamin Bonzi (A continuación)

Stadium 17

Yulia Putintseva-Belinda Bencic (17:00 horas)

Daria Kasatkina-Paula Badosa (A continuación)

Rafael Jódar-Thanasi Kokkinakis (A continuación)

Marcos Giron-Ignacio Buse (No antes de las 22:30 horas)

¿Dónde ver por TV y online US Open 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del US Open, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.