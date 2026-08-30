Perico Delgado, comentarista y excampeón del Tour: "Me retrasé, pero no estuve tomando café con dos chicas"

El exciclista segoviano recuerda cómo fue su anécdota más conocida en el Tour y desvela cómo empezó y algunas de las diferencias entre el ciclismo de entonces y el actual

Perico Delgado no sólo es uno de los mitos del ciclismo en España y uno de los pocos que se ha coronado en el Tour de Francia, sino que ha traspasado generaciones y es la imagen más conocida de las retransmisiones que ofrece RTVE, con la que lleva trabajando desde hace décadas.

El exciclista segoviano se ha caracterizado siempre por su naturalidad y humor, y ahí se ha ganado a los jóvenes que entran ahora en el ciclismo. Pero a la generación anterior se la ganó con sus triunfos en la bici. Sin tener los triunfos de Miguel Induráin, al que ayudaría a ganar sus dos primeros Tour, Perico Delgado tenía más seguidores, que vibraban con sus victorias y se frustraban con sus derrotas.

Era un ciclista imprevisible y eso ayudó a ganarse a esos aficionados. Capaz de lo mejor y de lo peor. Entre esto último, lo que más se le recuerda es el arranque del Tour de 1989. Él era el claro favorito tras ganar el año anterior, pero perdió la carrera en las dos primeras etapas. Sobre todo en la primera, en la que llegó tarde a la línea de salida y perdió tres minutos; en la segunda pagó el esfuerzo de la anterior y perdió otros siete. Luego se recompuso y recortó mucha ventaja, pero no le dio para ganar a Lemond y a Fignon, los dos primeros de la general.

Mucho se ha hablado sobre lo que ocurrió en aquella ocasión y hay mitos que le señalan y que él ha querido aclarar en más de una ocasión. "Me retrasé, pero no estuve tomando café con dos chicas", señala en una entrevista con The Objetive, donde avisa que a él le gusta ser puntual siempre.

Perico Delgado cuenta cómo fue su retraso en Luxemburgo

"A mí me gusta llegar en hora, lo que ocurre es que a veces la hora se me adelanta y llego un poquito tarde, pero no mucho", reconoce. "El tema de Luxemburgo -ahí fue esa contrarreloj- es una anécdota que me costó perder el Tour del 89, al que yo llegaba con una forma impresionante y la moral por las nubes, y fue un varapalo. Me relajé, quería empezar desde el primer momento a tope, pero en el camino, me iba encontrando con gente que me pedía autógrafos y fotos, y cuando llegué, el cronómetro ya había empezado para mí", admite sobre una contrarreloj que marcó su carrera y un error que ahora sería impensable.

Mucho ha cambiado el ciclismo desde entonces y, de hecho, tampoco entraría en ninguna cabeza cómo se alimentaban entonces los ciclistas. Indurain ya dijo en una entrevista que eso de las barritas no existía en su época. Pero es que Perico Delgado es anterior y, ahí, la alimentación estaba aún menos controlada y estudiada que unos años después, cuando Miguel Indurain atesoró sus grandes éxitos.

"Yo desayunaba una tortilla de patata de dos huevos, un bistec grande, un plato de macarrones o arroz, pan tostado, magdalenas y café con leche", avisa antes de admitir que, si un ciclista hiciera eso hoy día le "echan". "Mi ciclismo era más divertido", sentencia el segoviano, que piensa cuando dice eso en lo estudiado que está todo hoy, desde la comida hasta las estrategias, lo que deja muy poco a la improvisación.

Su primera bicicleta se la compró él mismo

Perico Delgado recuerda en otra entrevista cómo se compró su primera bicicleta. "Vivía en una familia muy humilde, donde no había dinero para muchos caprichos. Todos los Reyes Magos, uno de mis hermanos y yo siempre pedíamos una bicicleta, pero nunca nos la traían. Y fue mi hermano Julio quien tomó la iniciativa y nos dedicamos a repartir el periódico local -El Adelantado de Segovia- a los abonados. Y es así como fuimos ahorrando dinero varios meses, y como pudimos comprarnos una bicicleta. Era una bicicleta Orbea", recuerda el exciclista castellano, que quería la bici para ir con sus amigos al río, pero que acabó convirtiéndose en su herramienta de trabajo.

En este sentido, el ganador de Tour y Vuelta rememora cómo a partir de ahí le nació su afición al ciclismo. Y cómo encontró un pequeño obstáculo familiar a la hora de dedicarse plenamente a este deporte. En aquella época era mucho menos rentable que ahora y le veían poco futuro.

Sus dudas entre estudiar enfermería y ser ciclista

"Mi padre siempre me decía que tenía que estudiar, que del ciclismo no iba a vivir. Compatibilizaba los estudios con el deporte, y sobre todo con el ciclismo. Decidí que una vez superase el servicio militar, ya pensaría que hacer, si entrenar para ser un ciclista profesional o bien estudiar una carrera universitaria", afirma Perico en una entrevista en La Razón, donde desvela los estudios que empezó.

"En esos momentos, en Segovia no había mucho donde elegir: Enfermería, Derecho, Económicas o Maestría, que es lo que sería ahora Magisterio. Con 22 años, decidí estudiar enfermería, que es algo que siempre me interesó, pero al mismo tiempo ya era ciclista profesional, pero fue un error, porque era imposible compatibilizarlo. Así que decidí dedicarme de lleno al ciclismo y resultó que, al final, todo me fue bien", añade Perico Delgado, quien reconoce que su padre prefería que no dejara los estudios. "Mi padre quería que siguiera cursando Enfermería; se equivocó y acabó encantado de que no le hiciera caso", señala.

Por eso, él tenía claro que iba a apoyar a sus hijos, hicieran lo que hicieran. "Tengo unos hijos muy artistas. Pedro, que le gusta el cine, y a Pablo le gusta mucho el dibujo y el diseño. Quizá Álvaro sea el que más se parezca a mí, le gusta mucho el deporte. Como padre estoy feliz de que a mis hijos les apasionen las cosas; otra cosa es que luego puedan vivir de ello o no. Y yo, como padre, siempre estoy ahí. Si tengo que cortar un trozo de madera, yo lo corto. Y si tengo que estar de taxista, lo estoy. Lo que ellos quieran. Para mí es un placer estar y apoyar a mis hijos", sentencia el segoviano.