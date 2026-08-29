Mendilibar pone en jaque los planes del Sevilla en el costado zurdo, con Bryan Gil y Rubén Vargas atentos

El técnico vasco, que ya tuvo a sus órdenes al barbateño tanto en Nervión como en el Eibar, valora su llegada al Olympiacos como alternativa al internacional suizo, por el que sigue sin producirse un acuerdo, lo que podría dejar al club de Nervión sin venta y sin uno de los refuerzos tanteados

El Sevilla FC afrontará el encuentro de este sábado ante el Atlético de Madrid con los mimbres justos en los costados. Para la derecha, Luis García Plaza dispone del joven Miguel Sierra y el renacido Chidera Ejuke, mientras que en la izquierda solo cuenta "para un ratito" con el recuperado Alfon, de ahí que se plantee adelantar a Julio Díaz y hacerlo debutar como titular ante su ex equipo. No hay más cera de la que arde, pues Oso ya viajó ayer a Francia para firmar por el Estrasburgo y Rubén Vargas ha vuelto a quedarse fuera de la lista para evitar un contratiempo en forma de lesión, lo que podría poner en riesgo su también pretendido traspaso.

Las opciones del Sevilla FC para reforzar las bandas

Esta situación llevó al técnico madrileño a visibilizar su enfado en la rueda de prensa previa al duelo ante los colchoneros, apretando con ello a un José Ignacio Navarro al que se le acumula el trabajo a falta de cuatro días para el cierre del mercado. Para la delantera se negocia ahora por el danés Conrad Harder y en el centro del campo se mantiene latente la opción de Obed Vargas, mientras que en las bandas se manejan nombres como los de Exequiel Zeballos, Gabri Martínez o Bryan Gil, como ha desvelado ESTADIO Deportivo.

Desde Nervión han preguntado por las condiciones del extremo zurdo, si bien las pretensiones iniciales del Girona (entre 8 y 10 millones de euros) escapan de las posibilidades de un Sevilla FC que ha tenido frecuentemente a su ex canterano en el punto de mira, desde que fue traspasado hace ya cinco años al Tottenham. La idea, en realidad, sería poder hacer con su cesión aprovechando el caos que reina en Montilivi tras el descenso. Pero no es el único club interesado en sus servicios.

Mendilibar avala a Bryan Gil

Al barbateño le seduce la posibilidad de regresar por segunda vez al Sánchez-Pizjuán, adonde ya volvió cedido en la segunda mitad de la 22/23 para levantar la séptima Europa League a las órdenes de José Luis Mendilibar. Pero es precisamente la figura del técnico vasco la que provoca que el puzle que intenta componer José Ignacio Navarro siga por completo en el aire.

Desde Grecia son varias las informaciones que apunta a un interés del conjunto ateniense en Bryan Gil, avalado por un técnico vasco que no solo lo dirigió en su corta pero exitosa etapa en Nervión. El de Zaldibar también fue el entrenador que le asentó definitivamente en la elite durante su fructífera cesión en el Eibar, tras otra previa de seis meses en el Leganés, y ahora es una de las opciones que maneja para reforzar el perfil zurdo de su ataque (para la derecha los helenos han ofertado por el bético Pablo García).

Las diferencias con el Olympiacos por Rubén Vargas

De prosperar este interés, el Sevilla FC no solo se quedaría sin una las alternativas que tiene sobre la mesa para potenciar su banda siniestra, sino que vería esfumarse su objetivo de hacer caja con Rubén Vargas para seguir abriendo espacio en el límite salarial de la plantilla. El internacional suizo también es pretendido por un Olympiacos que tiene el 'sí' del jugador pero no llega a las exigencias nervionenses.

La oferta de 12 millones de euros es considerada insuficiente en Eduardo Dato, donde piden 15 por el mundialista. Una diferencia que mantiene en 'stand by' la operación, mientras en El Pireo valoran la vía (más barata) de Bryan Gil, lo que dejaría a los sevillistas compuestos y sin novia. El reloj corre y las piezas del puzle siguen en el aire, si bien hay más equipos interesados en Rubén Vargas, como es el caso del Bolonia italiano, después de que tampoco cuajase la opción del Trabzonspor.