Gudelj elige al Getafe para seguir en LaLiga: las fechas de su reencuentro con el Sevilla

Pese al interés del Málaga y el Mallorca, el club azulón está cerca de cerrar la incorporación como agente libre del ex capitán nervionense, que volverá a jugar en Europa a las órdenes de José Bordalás

Tras siete temporadas, Nemanja Gudelj puso fin a su etapa en el Sevilla FC el pasado 30 de junio, fecha en la que expiró su contrato. Albergaba el internacional serbio la esperanza de poder seguir siendo uno de los pesos pesados del conjunto nervionesne, donde estos últimos cursos ejerció como capitán. Pero aunque se apuntó la posibilidad de ofrecerle una renovación a la baja, finalmente no se dio dicha opción y desde el Sánchez-Pizjuán anunciaron su salida como una decisión tomada "de mutuo acuerdo", aunque otras voces apuntaron que en realidad hubo algún roce entre las partes.

Una despedida tardía y por cauces inesperados

Sea como fuere, no fue hasta este pasado jueves, trascurridos casi dos meses de su salida oficial, cuando el balcánico recurrió a sus redes sociales para despedirse del club y la afición sevillistas. Desde luego, ha extrañado que en todo este tiempo no lo haya hecho a través de una rueda prensa, como hicieron otros ilustres que dijeron adiós con sus éxitos sobre la mesa (en su caso, dos Europa League).

"Nos volveremos a ver", afirmó en su carta el central y pivote ex blanquirrojo. Y así será muy pronto, pero con la camiseta del Getafe, que salvo sorpresa será su próximo destino en LaLiga. Las negociaciones con el club azulón se encuentran en la recta final y el acuerdo está muy cerca de cerrarse en las próximas horas, según ha informado el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado.

El peso de jugar en Europa lo ha alejado de la capital hispalense

De este modo, se podrá fin al pequeño culebrón protagonizado por el de Belgrado en los últimos días. Era el Málaga el equipo que parecía estar más próximo a hacerse con sus servicios como agente libre, beneficiado por su intención de permanecer cerca de la capital hispalense. Pero el Mallorca, pese a militar este curso en Segunda división, también venía apostando fuerte, ofreciéndole un contrato por dos temporadas con mejores condiciones económicas que los costasoleños.

Semanas atrás también se apuntó desde Italia el interés del Bolonia y el Udinese. Pero el objetivo de Gudelj siempre ha sido permanecer en España y por ello incluso fue vinculado sin mucho fundamento con el Cádiz. Finalmente, sin embargo, no solo cumplirá su deseo de no moverse de nuestro fútbol, sino que volverá a jugar también en Europa, después de que el equipo madrileño consiguiera clasificarse este pasado jueves para la Fase Liga de la Conference League al eliminar al Partizán de Belgrado.

Su regreso al Sánchez-Pizjuán, en una jornada que podría ser decisiva

Sin duda, esa baza habrá sido un plus para convencer al serbio de ponerse a las órdenes de José Bordalás, que había pedido al presidente azulón, Ángel Torres, la contratación de un mediocentro experimentado que dotase de fortaleza su centro del campo. Un perfil que cumple a la perfección el ex nervionense a sus 34 años.

Desde ya, por tanto, Gudelj tendrá subrayado en el calendario las fechas de su reencuentro con un Sevilla FC con el que disputó 261 encuentros oficiales. Así, el primer cara a cara tendrá lugar en el Coliseum el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre. Pero para su vuelta al Sánchez-Pizjuán habrá que esperar a la penúltima jornada de LaLiga, prevista para el 22 o 23 de mayo. Un momento que podría añadir una ración extra de morbo a su regreso, pues ambos equipos podrían estar jugándose para entonces sus respectivos objetivos en el campeonato.