El mensaje de Gudelj para la afición del Sevilla: "Nos volveremos a ver"

"Me voy pero me quedo con la llave", avisa el futbolista serbio, quien ha necesitado dos meses para entonar la despedida de un hogar al que promete volver muy pronto. El Málaga CF apunta a ser su destino, aunque el RCD Mallorca no se rinde

Nemanja Gudelj terminó el pasado 30 de junio un contrato con el Sevilla FC. Estaba tan metido en sellar la apurada salvación del equipo, que se topó sin darse cuenta con un final para el que no estaba preparado. Este futbolista serbio de marcado acento andaluz, de hecho, nunca perdió la esperanza de que se abriese una grieta para acordar una renovación con el club nervionense. Por todo ese sentimiento de pertenencia adquirido a lo largo de siete temporadas -los últimos 18 meses como capitán-, 'Nema' ha necesitado dos meses para poder despedirse de su "familia rojiblanca". Y lo hace con palabras emotivas y una promesa irrenunciable: "Nos volveremos a ver".

La emotiva carta de Gudelj al sevillismo: "He necesitado tiempo para decir estas palabras"

"Hola, sevillistas. No ha sido nada fácil encontrar el momento para decir estas palabras. Han pasado días y la verdad es que necesitaba tiempo, porque sabía que en el momento en que las dijera estaría aceptando que una de las etapas más importantes de mi vida llega a su fin. Cuando un lugar ha sido tu casa durante siete años, cuando has vivido tanto, has sentido tanto y has compartido momentos que nunca vas a olvidar, despedirse no es fácil. Pero creo que ha llegado el momento".

Así arranca un vídeo que el polivalente futbolista de 34 años ha compartido a través de sus perfiles en redes sociales, todavía como agente libre y en medio de complejas negociaciones con el Málaga CF para cumplir su doble deseo: quedarse en LaLiga EA Sports y alejarse de Sevilla lo mínimo posible. En la capital andaluza tiene su sede la incipiente agencia de representación que dirige su padre y toda su familia está muy vinculada a Andalucía. También ha sido vinculado con el Cádiz CF y la mejor oferta económica de España es la del RCD Mallorca, aunque ambos militan en LaLiga Hypermotion.

Sevilla, hogar para la familia Gudelj

"Después de siete años toca despedirme del Sevilla Fútbol Club. Aunque para mí el Sevilla nunca será simplemente un club, siempre tendrá un lugar eterno en mi corazón. Quiero dar la gracias a todas las personas que forman parte de esta gran familia: compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos, servicios médicos, utilleros, empleados, directivos… Gracias a cada una de las personas que muchas veces desde la sombra hacen posible que este club siga siendo tan especial", ha continuado Gudelj, quien ha puesto especial enfasis a la hora de devolver el cariño de la grada.

"Pero, sobre todo, gracias a vosotros, sevillistas, que desde el primer día me hicisteis sentir como uno más. Me hicisteis sentir en casa. Vuestro cariño, apoyo y pasión han hecho que defender este escudo fuera un auténtico privilegio. Nunca podré agradeceros lo suficiente todo el cariño que nos habéis dado tanto a mí como a mi familia. Hemos compartido momentos inolvidables. Hemos levantado juntos dos Europa League, hemos sufrido, hemos reído, hemos llorado y hemos demostrado una y otra vez que cuando el Sevilla y su afición caminan de la mano, no hay imposibles", ha destacado con emoción.

Gudelj se va convencido de que su vida volverá a estar ligada al Sevilla FC

"Me voy con recuerdos que me acompañarán toda la vida y con amistades que van mucho más allá del fútbol. Sevilla ha sido mi hogar durante siete años y de una manera a otra siempre lo será. Espero que pronto pueda tener la oportunidad de despedirme como de verdad quiero, en nuestro estadio, mirándoos a los ojos y sintiendo una vez más el cariño del sevilismo", ha apuntado, en lo que podría ser una pista de sus planes de su futuro y de una posible vuelta al Ramón Sánchez-Pizjuán como futbolista visitante.

"Después de siete años no sois solamente una afición para mí, sois mi segunda familia. Por eso no quiero decir adiós, prefiero decir hasta luego, porque estoy convencido de que algún día volveré a mi casa, a mi templo, y que nadie piense que al cerrar esta puerta me voy sin más; la cierro, sí, pero la copia de la llave me la llevo. Gracias por absolutamente todo. Os quiero familia rojiblanca. Vuestro soldado para siempre, Nema".