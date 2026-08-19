El Málaga tienta a Nemanja Gudelj: cercanía con Sevilla y posibilidad de seguir en Primera

Sin equipo desde que el pasado 30 de junio terminara su vinculación de siete años con los nervionenses y ejercitándose por su cuenta, el pivote y central serbio estudia varias alternativas para continuar su carrera a los 34 años, tanto en España como en el extranjero, pero aún no se ha decidido

El de Belgrado trabaja en solitario o con clubes más modestos de la provincia de Sevilla para mantener la forma.IG

El Málaga CF, que ha llegado a un acuerdo con el agente libre Pablo Martínez por dos temporadas, quiere repetir con otro efectivo de lujo para la contención. Se trata de Nemanja Gudelj, en paro desde que el pasado 30 de junio expirara su contrato con el Sevilla FC que la entidad decidió no prolongar, poniendo fin, de esta forma, a siete temporadas del serbio en Nervión. Ahora, el pivote y central de 34 años (cumplirá 35 en noviembre) se ejercita en solitario con un entrenador personal a la espera de encontrar el mejor proyecto para finalizar su carrera, tras salir recientemente al paso de las informaciones que le relacionaban con el Cádiz CF.

Los costasoleños, recién ascendidos a Primera división, permitirían al ex del Sporting CP seguir jugando en la elite del fútbol español y muy cerca de su residencia habitual en la capital andaluza. Según Canal Sur Radio, la propuesta es inicialmente por una temporada y el balcánico la estaría estudiando. No lo desmentían, como sí hicieron con el vecino gaditano, desde su entorno a ESTADIO Deportivo, aunque su agencia prefiere, "por respeto a todas las partes, no hacer públicos los nombres de los equipos con los que se está conversando" en estos momentos, con menos prisa que otros al poder comprometerse después del cierre del mercado el próximo lunes 31 de agosto.

Opciones para elegir sobre la mesa y una prisa relativa

Con propuestas de Italia y otros países extranjeros, así como alguna de España, se está pensando seriamente su próximo paso Nemanja Gudelj, que habría agradecido otra forma de salir de un Sevilla FC que, a diferencia de otros referentes recientes como Erik Lamela, Ivan Rakitic o Fernando Reges, no le brindó una despedida acorde a la importancia que ha tenido el serbio en la historia reciente de una entidad que sí brindó homenajes a otros a años luz de él, si bien el protagonista ha siendo siempre elegante y rehuido cualquier atisbo de polémica, al menos públicamente.

Mientras tanto, José Ignacio Navarro, heredero de la dirección deportiva que encabezaba Antonio Cordón y que tomó la decisión de su salida, tras meses aparcando el debate sobre su continuidad hasta la consecución de la salvación matemática, continúa peinando el mercado en busca de sucesores en la medular. De momento siguen Lucien Agoumé y Manu Bueno, ha promocionado Nico Guillén y fichado Jon Guridi, mientras que Giorgi Kochorashvili llega este jueves a Sevilla para apuntalar una 'sala de máquinas' huérfana de veteranía y liderazgo.