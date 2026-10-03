Ivan Rakitic, 38 años: "Conocí a mi mujer mi primera noche en Sevilla en el hotel y durante siete meses bebí mucho café para verla y aprender español"

De vuelta estos días a España para asistir al España-Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán y saludar a antiguos amigos y compañeros, el ex capitán sevillista recuerda que se enamoró de la madre de sus dos hijas nada más aterrizar en la capital andaluza y todos sus esfuerzos por conquistarla

Reclutado en el mercado invernal de la temporada 10/11 tras abonar el Sevilla FC la asequible suma de 2,5 millones de euros al Schalke 04, se convertiría luego en leyenda nervionense un Ivan Rakitic que llegó a ser capitán de los blanquirrojos, a los que ha estado unido durante siete años, repartidos en dos etapas de idéntica duración, con paso igualmente brillante por el FC Barcelona entre medias. De regreso a la que ha sido su casa estos días para ejercer de embajador de la selección croata en su partido de la Nations League contra España en 'su' Ramón Sánchez-Pizjuán, el ex mediocentro ha aprovechado para saludar a viejos amigos y conceder entrevistas.

Una de ellas ha sido, sin embargo, al famoso podcast 'The rest is football', que conducen Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, donde ha repasado su carrera deportiva, recordando la anécdota sobre cómo conoció a su mujer, Raquel Mauri, sevillana del barrio de Pino Montano, con la que tiene dos hijas y lleva más de 14 años de feliz relación. Se enamoró de ella nada más llegar al que sería su primer destino en la Península Ibérica, poniendo todo de su parte para conquista, como rememora entre risas: "Conocí a mi mujer la noche que llegué a Sevilla en el hotel en el que trabajaba; durante siete meses bebí mucho café para poder verla y aprender español".

Y ahondaba en aquella experiencia mientras se hacía sitio en una escuadra, el Sevilla FC, con la que ganó una Europa League en 2014 y, ya a la vuelta de la Ciudad Condal, otra en 2023, marchándose al Al-Shabab saudí por desavenencias con Quique Sánchez Flores, el entrenador en ese momento (enero de 2024), con el que había perdido protagonismo. "Como digo, tuve que beber durante siete meses muchísimo café. También aprendí mucho español, palabras diferentes. Eso sí, las que más repetía eran 'café con leche, por favor' o 'muchas gracias'", zanjaba el internacional croata nacido en Suiza.

Su vida después del fútbol y un posible regreso a Sevilla

"Ahora juego mucho al pádel. No me gusta ir al gimnasio a correr, así que tengo que hacer algo diferente. Para mi cabeza es importante decir 'mi etapa como jugador ha terminado. Ahora estoy al otro lado'", confiesa Ivan Rakitic, que se retiró tras enfundarse la camiseta del Hadjuk Split y operar luego como su director deportivo y embajador. En la actualidad, sigue teniendo su residencia formal en Croacia, mientras se forma en gestión deportiva y deja abierta la posibilidad de regresar algún día a España, quién sabe si al Sevilla FC: "Es mi segunda casa, o mi primera casa. Depende cómo se mire".

"Me aburrí un poco de ganar o no tenía el hambre al 100%"

Sobre su paso por el FC Barcelona, donde compartió equipo con 'cracks' mundiales como Leo Messi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o un Xavi Hernández con el que recuerda que aprendía cosas "24 horas al día y siete días a la semana", reconoce que abogó por su regreso al Sevilla FC por una razón que para muchos resulta difícil confesar: "Me aburrí un poco de ganar o no tenía el hambre al 100%". No en vano, en sus más de 300 partidos oficiales como futbolista culé, apuntó a su palmarés la friolera de 16 títulos, con un estreno inmejorable en el que se apuntó LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League.