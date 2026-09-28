Davor Suker, Jesús Navas e Ivan Rakitic repasan la actualidad sevillista con un optimismo muy marcado del delantero croata: "Pelear por Europa"

Jesús Navas, Iván Rakitic y Davor Suker volvieron a compartir protagonismo este lunes en Sevilla con motivo de la presentación de los futbolines 7GoalX, un acto presentado por Cristóbal Soria y marcado por el España-Croacia de este martes. Las tres leyendas del Sevilla FC repasaron sus recuerdos como sevillistas, hablaron del futuro del conjunto nervionense

Jesús Navas, Iván Rakitic y Davor Suker compartieron escenario este domingo en Sevilla. Tres leyendas del Sevilla FC que, pese a pertenecer a generaciones diferentes, tienen un vínculo muy especial con la entidad nervionense y que se reencontraron con motivo de la presentación de los futbolines 7GoalX. El evento, presentado por Cristóbal Soria, estuvo además marcado por el encuentro de carácter internacional entre España y Croacia de este martes, un ‘Meet & Greet’ para aficionados sevillistas que sirvió como excusa para que los cuatro protagonistas disputasen incluso un particular España-Croacia sobre el futbolín.

En un ambiente distendido y con el Sevilla FC como gran protagonista, las tres leyendas repasaron algunos de sus recuerdos con el conjunto nervionense y hablaron también del encuentro entre España y Croacia, con Suker y Rakitic defendiendo los intereses de su país y Jesús Navas, como no podía ser de otra manera, haciendo lo propio con España.

Rakitic y Navas, sobre el Sevilla: "Lo más bonito es levantar un título juntos"

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando los tres fueron preguntados por el recuerdo más especial de sus respectivas etapas como sevillistas. Suker, uno de los grandes delanteros de la historia del club, no dudó en acordarse de aquella noche ante el Barcelona en la que fue capaz de marcar tres goles.

"Por supuesto, recuerdo todos los goles contra Barcelona. No sé qué porque será...", recordó entre risas el croata por su pasado también madridista, antes de detenerse en uno de los recuerdos que todavía conserva con especial cariño: su regreso exprés a Sevilla para ayudar al equipo en un momento delicado de la temporada.

El exdelantero recordó cómo viajó desde Croacia para disputar un partido decisivo ante el Valladolid. "Yo prometí: si necesita Sevilla por la permanencia contra Valladolid, yo voy a estar", explicaba Suker. "Llegué a la concentración, estaba físicamente a tope porque me estaba preparando para la Copa Europea".

Aquella noche terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos imborrables de su carrera. "Me acuerdo de marcar tres goles, es como un sueño. Cualquier niño aquí, si yo le puedo dejar que se cumpla este sueño, que se cumpla a ellos. Aquel día, creo que cuando vaya a morir, estas imágenes se me van a venir y a poner la piel de gallina", confesó.Rakitic, por su parte, se quedó con la temporada 2013-14, cuando ganó su primera Europa League con el Sevilla FC. Pero especialmente, recuerda el momento de levantar por fin un título europeo junto a Jesús Navas. "Para mí era la temporada del 13-14 la más especial. Durante muchos meses, lo que hemos podido vivir fue muy, muy especial y, después, sobre todo, el momento de levantar por fin la copa con Jesús", señaló. Ambos, allí presentes, destacaron la promesa que hicieron de levantar un título juntos cuando coincidieron en el club hispalense tras el regreso de Ivan Rakitic.

Una sensación compartida por Navas, que puso el foco precisamente en la unión con su compañero. "Muchos momentos hemos vivido, pero ese, quizás con Iván y como capitán, que era algo que me faltaba, fue algo muy grande. Las ganas que tenía Iván de levantar un título con el Sevilla y hacerlo juntos fue algo único", recordaba el eterno capitán sevillista.

Los tres también dejaron su visión sobre el Sevilla actual. Navas pidió paciencia después de unos años complicados y valoró el inicio del equipo: "Venimos de unos años complicados y hemos empezado muy bien. El entrenador es el idóneo y tenemos que seguir en esa línea. Todavía queda mucho por delante, pero vamos en buen camino".Rakitic incidió en la necesidad de disfrutar del presente y confiar en el equipo: "Lo que tenemos que hacer es apoyar, confiar, empujar, como siempre lo estamos haciendo y, al final, ojalá que sea lo más alto posible". Suker, en cambio, fue más directo: "Yo pienso paso a paso y pelear por Europa".

Una previa del España-Croacia llena de leyendas

El otro gran asunto de la jornada fue el España-Croacia de este martes. Suker, aunque reconoce el favoritismo español, quiso poner en valor la competitividad de su selección. "Claro, favorito España, y como croata, todo el mundo que juega fútbol quiere ganar", apuntaba.El exdelantero conoce bien a ambos equipos y considera que Croacia suele crecer ante los grandes. "Ojalá que os relajéis, porque siempre los croatas juegan mejor cuando alguien les subestima. Cuando le dicen a los croatas: 'Le vamos a ganar fácil' ", explicó Davor Suker dirigiéndose a todos los aficionados españoles y sevillistas allí presentes.

También tuvo palabras para Luka Modric, uno de los grandes referentes del fútbol croata. "Modric ha demostrado mucho, y es un ídolo en España, en todo el mundo, que puede todavía jugar", destacó Suker, que dejó claro qué espera del encuentro: "Como delantero, a mí no me gustan los 0-0. Ojalá que haya goles y que los disfrutemos".