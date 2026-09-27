Tuchel, seleccionador de Inglaterra: "Fuimos el mejor equipo, creo que España pensó que su racha de imbatibilidad se acababa"

El combinado inglés estuvo muy cerca de ganar a la vigente campeona del mundo pero acabó siendo remontada con los goles de Baena y Oyarzabal, aun así, el seleccionador y sus jugadores pusieron en valor su actuación

Inglaterra puso a prueba a España y logró remontar el tanto de inicial de Lamine Yamal ante del descanso, en apenas cuatro minutos, los que pasaron entre el gol de Anthony Gordon y el de Harry Kane, este incluso fallaría un penalti antes de que los cambios de Luis de la Fuente le dieron la vuelta al partido en la segunda parte con los goles de Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Inglaterra mostró una gran versión y puso contra las cuerdas a la actual campeona del mundo pero acabó sucumbiendo, aunque para Thomas Tuchel, seleccionador inglés, sus jugadores fueron superiores.

"Nuestro inicio fue terrible, el peor posible", reconoció el alemán tras el partido. "Te lo pone muy complicado contra un equipo así. Después de los diez-doce primeros minutos, fuimos el mejor equipo. Dominamos en su mitad de la cancha", añadió.

"Creamos ocasiones y marcamos dos goles y tuvimos nuestros mejores quince minutos después del descanso. Pero no marcamos el penalti. Creo que España se pensó que su racha de imbatibilidad acababa hoy. Cometimos el error del 2-2 y el 2-3 es el único gol que ellos marcan en realidad. Es lo que hay. Hay que aprender de esto, quedarnos con lo positivo y utilizarlo contra la República Checa", analizó un resignado Tuchel.

Gordon se ve al nivel de España

Por su parte, el autor del 1-1, Anthony Gordon, lamentó el penalti fallado por su compañero Kane, pues cree que de haberlo marcador, la victoria hubiera sido para los ingleses. "Sí, lo creo. Nos hubiera puesto en una gran posición para ir a por más. Teníamos ganas de más. Íbamos a por ellos. Los penaltis ocurren así. Kane casi nunca falla", dijo Gordon a la televisión británica ITV.

"Creo que ha sido una oportunidad perdida. Creo que ha sido un gran partido para ver y para jugar, fútbol de ataque al más alto nivel, pero los errores te penalizan. Siempre sientes que lo has regalado más que te lo hayan ganado. Han sido una pena los errores", explicó el futbolista del FC Barcelona.Por último, sobre el nivel mostrado por Inglaterra contra España, Gordon admitió: "No creo que haya una gran diferencia con España, siento que estamos en ese nivel. Podríamos haber ganado este partido. Si el penalti va dentro, ganamos. Es fácil decirlo, pero nos hemos sentido bien. No creo que haya una gran diferencia y si hubiésemos jugado contra ellos en la final me hubiera sentido con confianza".

Kane confía en el potencial de Inglaterra

El último en aparecer antes los medios fue Harry Kane, autor del 2-1 y también del penalti fallado, que estrelló en el travesaño. "Ya dije que en el Mundial tuvimos buenos partidos pero no hicimos grandes noventa minutos. Esta vez pasó un poco lo mismo. Tuvimos buenos momentos y ese es el estándar al que tenemos que jugar", dijo el capitán inglés."Hemos jugado contra los campeones del mundo y de Europa y hemos estado mano a mano. Otro día podríamos haber ganado el partido. Nos tenemos que quedar con lo positivo. Sacudirnos la derrota y volver a intentarlo la próxima vez", asumió mirando ya al próximo partido.