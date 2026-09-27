Ofensiva de España para adelantar a Marruecos: quiere ser sede de 'final four' de la Liga de Naciones

Rafael Lourzán, presidente de la RFEF, ha confirmado que ha soliticado a la UEFA acoger la fase final de la actual edición de la Nations League, cuya final sería en el Santiago Bernabéu

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado un paso adelante y ha solicitado formalmente a la UEFA ser la de sede de la 'Final Four' de la próxima edición de la Liga de Naciones y por tanto, ser sede de la misma con dos estados diferentes, el José Zorrilla de Valladolid y el Santiago Bernabéu de Madrid.

Dicha fase final se disputará al final de la presente temporada, entre el 9 y el 13 de junio de 2027, después de que se disputen los cuartos de final en el parón de marzo, entre el 25 y el 30 de dicho mes, donde los ocho mejores equipo de la categoría A del torneo, formada por cuatro grupos de cuatro selecciones, buscarán llegar a la final.

Así lo desveló públicamente anoche el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, tras la victoria de España sobre Inglaterra en el estadio de Wembley. "España no debe renunciar a jugar la final de esta competición y que se pueda jugar en España en un gran estadio", explicó Louzán, recordando que España ya ha jugado tres de las cuatro finales del torneo, ganando la de 2023.

Las semifinales, en el José Zorrilla

Rafael Louzán explicó que la decisión de haber elegido el estadio José Zorrilla es debido a su considerable aforo de aproximadamente unos 27.600 espectadores, así como su cercanía y buena conexión con Madrid, que acogería la final, y de la que se encuentra a tan solo 190 kilómetros.

Además, el presidente de la Federación anunció que están trabajando conjuntamente con ambos clubes, Real Valladolid y Real Madrid, para que la candidature prospere y llegue a buen puerto.

La antesala del Mundial 2030

El deseo de la RFEF de albergar los partidos decisivos de la Liga de Naciones va en paralelo a su empeño en que la final del Mundial de 2030 se dispute en España y no en Marruecos, país coorganizador junto con Portugal.

En este caso, la decisión corresponde a la FIFA, que formalizará la elección en los próximos meses. Pero con este movimiento, Louzán pretende demostrar que España está más que preparada para acoger una final del calibre de la Liga de Naciones, que bien podría ser una del Mundial dada la calidad de sus equipos.

Portugal y España, reinas de la Liga de Naciones

La Liga de Naciones se ha consolidado por derecho propio en el calendario internacional, dejando atrás la etiqueta de torneo menor para convertirse en un escenario de batallas épicas. Con un dominio absoluto de las selecciones ibéricas en las ediciones más recientes, el torneo masculino ya mira hacia su próximo gran destino en 2027.

En la edición masculina Portugal recuperó la corona en 2025 pero España se postula para igualar a sus vecinos como sede para 2027. El torneo masculino vivió su último momento cumbre en junio de 2025, cuando Portugal se proclamó campeona tras imponerse a España en una vibrante final disputada en Alemania.

Con este título, el conjunto luso sumaba su segunda Nations League, emulando la gesta conseguida en la edición inaugural de 2019 y rompiendo el reinado de una España que defendía el título logrado en 2023.

Con la edición 2026-27 actualmente en marcha en su fase de grupos, los despachos ya juegan su propio partido. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha movido ficha formalmente ante la UEFA para albergar la próxima 'Final Four'.

La propuesta española es de máxima categoría: el renovado Estadio Santiago Bernabéu en Madrid y el Estadio José Zorrilla en Valladolid son los escenarios elegidos para acoger las semifinales y la gran final, programadas entre el 9 y el 13 de junio de 2027. El otro campeón del torneo fue Francia, en 2021.