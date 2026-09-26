Baena: "Es muy difícil ganarnos"

Álex Baena fue uno de los protagonistas de la remontada de España ante Inglaterra en Wembley. El centrocampista explicó cómo el equipo recuperó la calma tras un primer tiempo caótico y desveló la jugada que tenía en mente antes de marcar: "Controlar y chutar"

El centrocampista del Atlético de Madrid fue uno de los protagonistas de la victoria de España ante Inglaterra en Wembley. Baena marcó uno de los goles de la remontada y destacó la importancia de mantener la calma cuando el partido se descontroló.

España volvió a demostrar en Wembley que sabe competir en diferentes escenarios. La selección española tuvo que remontar ante Inglaterra en un encuentro de máxima exigencia y encontró soluciones desde el banquillo para recuperar el control del partido. Uno de los protagonistas fue Álex Baena, que salió en la segunda parte y terminó marcando uno de los tantos del triunfo.

El futbolista del Atlético de Madrid atendió a Teledeporte después del encuentro y explicó qué permitió a España superar los momentos más complicados. Para Baena, una de las principales fortalezas del equipo está en su capacidad para mantenerse unido tanto cuando tiene el balón como cuando debe defender. "Es muy difícil ganarnos porque somos una selección que ataca y defiende junta como equipo, vamos a disfrutar de todo este camino", explicó.

La pausa que necesitaba España

Baena también desveló qué se habló durante el descanso. España había perdido parte del control del encuentro y desde el banquillo detectaron que el partido se estaba convirtiendo en un intercambio de golpes en el que el equipo estaba perdiendo demasiados balones. "Necesitamos un poco de pausa, de tranquilidad, desde el banquillo veíamos que se había vuelto caos, que habíamos perdido muchos balones", señaló.

La entrada de los jugadores de refresco permitió cambiar el ritmo y volver a imponer el estilo de España. Baena destacó precisamente la responsabilidad de los futbolistas que entran desde el banquillo para modificar el rumbo de un partido. "Los que hemos entrado hemos dado otra vez esa pausa, poner nuestro juego en el campo, es importante que los que entramos aportemos eso", explicó. El centrocampista fue uno de los jugadores que consiguió darle otro aire al conjunto dirigido por Luis de la Fuente, además de aportar una de las acciones decisivas del encuentro.

Un gol que ya tenía en la cabeza

Baena no necesitó demasiado tiempo para dejar su sello en Wembley. El internacional recibió el balón en una posición desde la que tenía claro lo que quería hacer antes incluso de controlar. "Cuando he visto que el balón venía tenía la jugada en la cabeza que era controlar y chutar", relató.

El centrocampista explicó que ese tipo de acciones forman parte del trabajo habitual de la selección. Los disparos desde fuera del área son una de las situaciones que practican durante las concentraciones y Baena pudo llevar ese entrenamiento directamente al partido. "Practicamos mucho en la selección los tiros desde fuera y contento por ayudar al equipo", concluyó.