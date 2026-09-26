Inglaterra - España, en directo el partido de la UEFA Nations League en vivo online

Sigue en directo el encuentro de la primera jornada de la UEFA Nations League entre Inglaterra y España que se disputará a partir de las 20:45 en Wembley (Londres, Inglaterra). Duelo entre los pupilos de Tuchel y los de Luis de la Fuente

¡¡Hola buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro entre Inglaterra y España, correspondiente a la jornada 1 de la Nations League. El duelo se disputará en el mítico estadio de Wembley, ubicado en Londres (Inglaterra).

Inglaterra y España serán protagonistas este sábado de uno de los duelos más interesantes de esta primera jornada de la UEFA Nations League. Los pupilos de Thomas Tuchel y los de Luis de la Fuente reeditarán la final de la última Eurocopa 2024, disputada en Alemania y que terminó con la Roja como campeones continentales.

Inglaterra y España llegaron a las rondas finales del último Mundial. Los Three Lions cayeron en semifinales ante Argentina y la Roja eliminó a Francia para coronarse campeona del Mundo ante la albiceleste. Los británicos se llevaron el tercer puesto del Mundial tras vencer a Francia en un espectacular encuentro que acabó 4-6.

El encuentro que dará comienzo a partir de las 20:45 en el estadio de Wembley, podrá seguirse en televisión a través de DAZN y en abierto en La 1 de TVE. Además en ESTADIO Deportivo podrá disfrutar de la previa más completa desde dos horas antes del comienzo del mismo. Una vez que la pelota eche a rodar, podrá vivir el minuto a minuto además de contar con las noticias más destacadas el duelo entre ingleses y españoles. A la conclusión del partido, tendrá a su disposición la crónica del choque y las reacciones de los protagonistas.

Inglaterra - España en directo hoy en la UEFA Nations League

La derrota de Inglaterra ante España en la final de la Eurocopa le costó el puesto a Southgate a pesar del buen papel en el torneo continental. Ahora, una Inglaterra renovada, busca la venganza ante España aunque sin embargo el valor de una victoria este sábado en el mítico estadio de Wembley no tendría el mismo valor que la del verano de 2024 en Berlín. Inglaterra fundamenta su juego en el gol de Harry Kane y la calidad, tanto de Saka como el madridista Jude Bellingham.

Inglaterra - España hoy en directo y online en la Nations League

La España de Luis de la Fuente, campeona del Mundo por segunda vez, estrena su segunda estrella en el pecho este sábado en Wembley ante la cuarta mejor selección según el Ranking FIFA. Luis de la Fuente ha dejado fuera de esta primera convocatoria tras el Mundial a nombres como Pedro Porro o Borja Iglesias. El de Haro sin embargo ha introducido hasta cuatro novedades como son Roberto, delantero del Espanyol, Huijsen, que ya estuvo anteriormente en otras convocatorias, Fermín, que se quedó fuera del Mundial y el guardameta del Inter, Josep Martínez.

Enfrentamientos previos entre Inglaterra y España

El último enfrentamiento entre Inglaterra y España fue el de la Euro 2024 que terminó con triunfo para los de Luis de la Fuente por 2-1. Anteriormente, precisamente en la Nations League de la que España es vigente subcampeona, se midieron en 2018 con triunfo a domicilio para la Roja por 1-2 y para los británicos por 2-3 en el duelo de octubre.