Amrabat confirma el acierto del Betis en verano: caída en picado de su valor, suplente y fuera de Marruecos

Pese a la insistencia de Pellegrini, el club verdiblanco rechazó arriesgarse con el pivote, que apostó por el Ajax y está en plena caída libre a todos los niveles desde que terminó su cesión en La Palmera

Pellegrini pidió públicamente un mediocentro para apuntalar la plantilla en la fase final del mercado y su preferencia era el regreso de Sofyan Amrabat después de su cesión la temporada pasada en el Betis y destacar cuando se encontró al cien por cien.

Incluso se llegó a publicar que el 'Ingeniero' había pedido al de Huizen que esperase al Betis, con el espacio salarial muy limitado y con Dani Ceballos a la espera de que su regreso cuadrara en los números verdiblancos.

Amrabat se desvinculó del Fernabahçe, pero se marchó al Ajax

Hubo contactos con sus agentes y con el jugador, conocedor perfectamente de la situación, pero la ficha del futbolista y las circunstancias verdiblancas hicieron imposible la operación a pesar de que alcanzó un acuerdo con el Fenerbahçe para desvincularse y no había que pagar traspaso de ningún tipo. Finalmente, poco después de saltar la noticia de su rescisión se hizo oficial su marcha al Ajax, que cerraba la puerta al deseo de Pellegrini.

Ya cerrado, Manu Fajardo no quiso mojarse demasiado con lo sucedido con el internacional marroquí: "Amrabat es jugador de Ajax. A él y a Annas, su agente, les deseo la mejor de las suertes. Espero que el fútbol nos permita reencontrarnos en la elite".

Lo cierto es que el tiempo empieza a respaldar la decisión del Betis de no obsesionarse con su vuelta, arriesgarse demasiado y sacrificar, por ejemplo, el regreso de Ceballos.

Su valor de mercado se desploma

No en vano, Sofyan Amrabat no termina de levantar cabeza desde que terminó el préstamo con los verdiblancos, con una caída en picado de su valor de mercado a los 30 años y menos protagonismo del esperado en el Ajax, donde llegó como incorporación estrella.

De hecho, la última revisión de su tasación, realizada ayer mismo por la web especializada Transfermarkt, ha prolongado la reducción de su cotización, pues ha bajado dos millones más y toca fondo en ocho millones, por los 10 kilos de junio y los 12 de cuando aterrizó en La Palmera. Cabe recordar que en 2023, su valor alcanzó los 30 millones de euros en la Fiorentina.

Suplente en el Ajax

Y es que tuvo poca presencia en el Mundial, pues el cambio de seleccionador le ha perjudicado, y en el Ajax, al contrario de lo esperado, no está siendo una pieza esencial ni mucho menos. No en vano, a día de hoy ha estado disponible en cuatro encuentros tras llegar en el epílogo de agosto y solo ha sido titular en uno, el 12 de septiembre contra el Fortuna con clara victoria por 1-5.

En el resto de encuentros ha empezado en el banquillo y su participación, lejos de haber ido creciendo por la adaptación, ha ido en sentido contrario, pues ha ido de más a menos. De hecho, ha pasado de superar la media hora contra PSV y Willem II, a marcharse al parón con solo 14 minutos en su haber contra el Excelsior, por lo que su llegada empieza a generar dudas en Ámsterdam. En total, suma 173 minutos en cuatro partidos.

Y olvidado por el seleccionador de Marruecos

Además, la última lista de Marruecos confirmó que Amrabat no entra en los planes del seleccionador Mohamed Ouahbi, hasta el punto de que se quedó fuera de la convocatoria para los partidos de este parón, reflejo de su caída en picado a todos los niveles. Cabe destacar que el propio jugador, ante la postura del entrenador, dejó claro que con no estará disponible con Marruecos hasta que haya movimientos en el banquillo.