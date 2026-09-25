Junior sufre un sorprendente revés y Abde entierra la polémica del Villarreal - Betis con su titularidad en Marruecos

La puesta en escena de los internacionales béticos deparó la sorpresa de Junior como suplente con República Dominicana, donde es un fijo, y la titularidad de Abde tras las amenazas recibidas por la camiseta de apoyo a Ceuta; Ángel Ortiz no jugó

Los internacionales del Betis han entrado en escena este viernes con el turno para tres de los ocho futbolistas que han sido citados con sus selecciones, y lo cierto es que este estreno ha deparado una sorpresa protagonizada por Junior Firpo.

El lateral izquierdo, Ez Abde y Ángel Ortiz afrontaban hoy su primer compromiso de este largo parón internacional, pero solo los dos primeros tuvieron minutos y únicamente el marroquí partió de titular.

Junior Firpo, suplente con la República Dominicana en partido oficial

Y es que para sorpresa de todos, Junior Firpo, intocable en la selección de República Dominicana, no integró el once inicial y no entró en el terreno de juego hasta el minuto 78' en la victoria por 3-2 contra Nicaragua. Su puesto en el lateral izquierdo lo ocupó Juan Castillo, futbolista, del RKC Waalwijk, y Junior no fue considerado por el seleccionador, Neveleff, hasta la recta final del encuentro, con el marcador 2-2.

Una suplencia que extraña porque se trataba de un partido oficial, más concretamente de la jornada 1 de Nations League de la Concacaf, y posiblemente habrá sido un revés para el carrilero verdiblanco, en el punto de mira de la afición bética por su discreto rendimiento en el presente curso, donde Pellegrini le está dando muchas oportunidades como alternativa a Fran García.

Abde, titular en su regreso a Marruecos

Abde, por su parte, regresó a Marruecos como pieza indispensable después de su lesión en vísperas del Mundial y la polémica generada por lucir una camiseta de apoyo al pueblo ceutí antes del Villarreal-Betis.

De esta forma, el extremo fue titular en el partido contra Gabón disputado en tierra marroquí y que abre la fase de la clasificación para la Copa del África. Eel bético partió en el costado derecho del ataque local y estuvo sobre el campo hasta el minuto 76, cuando fue sustituido por Ouazane y el partido marchaba 1-0 para los pupilos de Mohamed Ouahbi. Tras su salida, Rahimi sentenció el choque.

No en vano, Marruecos impuso su superioridad para llevarse la victoria por 2-0 y liderar desde su grupo empatado a puntos con Nigeria. Aunque no marcó, Abde firmó un buen partido y enterró todo lo ocurrido tras el partido en La Cerámica.

Ángel Ortiz, sin minutos con España sub 21

Por otro lado, Ángel Ortiz, en su regreso a España sub 21, no disfrutó de minutos en la derrota de la 'Rojita' contra Finlandia por 2-1 en Tampere. Los de David Gordo sufrieron su primera derrota después de ocho triunfos (en siete encuentros oficiales y en un amistoso) y no logran sellar todavía la clasificación para el Europeo de 2027. Al extremeño le quedan dos oportunidades por delante.