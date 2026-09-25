La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 26 de septiembre de 2026
La previa del primer partido de España tras ganar el Mundial abre la portada de ESTADIO Deportivo de este sábado, con cabida también para Betis, Sevilla y la sanción al Manchester City
La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 25 de septiembre de 2026:
INGLATERRA-ESPAÑA: QUE BRILLEN LAS ESTRELLAS
La Selección Española estrena este sábado (20:45 h) en Wembley la segunda insignia conquistada en el Mundial 2026 en un duelo de altura contra Inglaterra, correspondiente a la primera jornada de la Nations League
FRAN GARCÍA PIDE EL BALÓN DE ORO PARA FABIÁN RUIZ
El lateral verdiblanco considera que al palaciego "hay que darle la importancia que realmente tiene"
EL SEVILLISMO, DENTRO Y LEJOS DEL SÁNCHEZ-PIZJUÁN
La asistencia al estadio ha crecido esta temporada y se han agotado las entradas para la visita al Levante
EL MANCHESTER CITY ESPERA SU DURO CASTIGO
El club inglés, según se ha filtrado, ha sido declarado culpable de numerosas irregularidades