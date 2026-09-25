La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 26 de septiembre de 2026

La previa del primer partido de España tras ganar el Mundial abre la portada de ESTADIO Deportivo de este sábado, con cabida también para Betis, Sevilla y la sanción al Manchester City

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 25 de septiembre de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 25 de septiembre de 2026:

INGLATERRA-ESPAÑA: QUE BRILLEN LAS ESTRELLAS

La Selección Española estrena este sábado (20:45 h) en Wembley la segunda insignia conquistada en el Mundial 2026 en un duelo de altura contra Inglaterra, correspondiente a la primera jornada de la Nations League

FRAN GARCÍA PIDE EL BALÓN DE ORO PARA FABIÁN RUIZ

El lateral verdiblanco considera que al palaciego "hay que darle la importancia que realmente tiene"

EL SEVILLISMO, DENTRO Y LEJOS DEL SÁNCHEZ-PIZJUÁN

La asistencia al estadio ha crecido esta temporada y se han agotado las entradas para la visita al Levante

EL MANCHESTER CITY ESPERA SU DURO CASTIGO

El club inglés, según se ha filtrado, ha sido declarado culpable de numerosas irregularidades