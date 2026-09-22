La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 23 de septiembre de 2026

La corrección del CTA en el Sevilla-Barça, el camino de Santiago de Pellegrini y el estado de salud de Bartra, protagonistas de nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo de este miércoles 23 de septiembre está marcada por el CTA y el reconocimiento de los errores de Munuera Montero contra el Sevilla el pasado fin de semana. También por el viaje a Santiago de Compostela de Pellegrini, ausentándose de la reunión de entrenadores, y la lesión de Marc Bartra.

El CTA corrige a Martínez Munuera

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha señalado una actuación mejorable de Martínez Munuera en el Sevilla-Barcelona. La polémica se centra en un mano a mano de Correia ante Livakovic que el colegiado detuvo por la lesión de Christensen. El organismo admite que "el momento óptimo para detener el juego pudo ser mejorable" y añade que el árbitro "pierde el contexto de la acción al interesarse por el jugador", en referencia a que centró su atención en el estado del defensa danés antes de dejar concluir la jugada de ataque.

Pellegrini no acude a la reunión de entrenadores... por cumplir una promesa de Champions

El técnico chileno del Betis se ausentó del encuentro habitual con los técnicos por un motivo insólito: junto a su cuerpo técnico, ha peregrinado hasta la Catedral de Santiago de Compostela, completando las últimas etapas del Camino. El compromiso, adquirido tras la clasificación europea del equipo, le impidió estar presente en Madrid para la cita con los colegiados.

Un plan para Bartra

El central verdiblanco se retiró a tiempo por unas molestias en el isquiotibial derecho. El club diseñará un plan de trabajo específico para acortar al máximo los plazos de su recuperación y evitar que la baja se prolongue más de lo necesario.

Primer oro español

Benjamín Noval confirma su condición de gran promesa del ciclismo español al proclamarse campeón en la contrarreloj júnior en los Mundiales de ciclismo en ruta de Montreal, un triunfo que refuerza su progresión en la categoría.