Primer oro para España en el Mundial

Benjamín Noval hace valer su condición de gran promesa del ciclismo mundial y se hace con la contrarreloj júnior en los Mundiales de ciclismo en ruta de Montreal (Canadá)

Tres jornadas del Mundial de ciclismo, dos medallas para España y el primer oro. Benjamín Noval ha confirmado por qué hay tantas esperanzas puestas en él y, este martes, se ha proclamado campeón del mundo júnior de contrarreloj en los Mundiales de ciclismo en ruta de Montreal (Canadá).

El ciclista asturiano, de 17 años, hijo de otro histórico de este deporte, cubrió los 20,3 kilómetros del recorrido en 25 minutos, 17 segundos y 35 centésimas. Y, con ello, superó al belga Vic de Smet, que fue segundo a 6 segundos, y al danés Malthe Risbjerg, tercero a 17.

El ciclista de Pola de Laviana reconoció que el título estaba entre sus objetivos de la temporada, aunque no esperaba tener las mismas opciones en la contrarreloj. "Era un objetivo desde el principio de la temporada, pero para la crono no tenía tan claro que tenía estas posibilidades. Sabía que era posible, pero aún no me lo creo y estoy asimilándolo todavía", reconocía el asturiano nada más llegar a la meta.

Noval atribuyó el resultado al trabajo realizado durante los últimos meses, especialmente en la preparación específica para la contrarreloj y los Mundiales.

Hijo del exciclista profesional del mismo nombre, Noval ya había sido undécimo en la crono júnior del Mundial de Kigali 2025. Entonces terminó a 57 segundos del campeón, el neerlandés Michiel Mouris. Pero sólo tenía 16 años...

Noval, de menos a más en Montreal

En Montreal, Noval fue de menos a más. En el primer control marcó el cuarto mejor tiempo, a 3,30 segundos del neerlandés Gijs Winters. En el segundo punto de referencia ya ocupaba el primer puesto, con 10,08 segundos de ventaja sobre De Smet. A partir de ahí, mantuvo el ritmo hasta la meta para hacerse con el título.

"Al principio notaba que había salido un poco demasiado conservador porque había muchas curvas y tampoco quería tener alguna caída. Después, ya una vez salí al terreno favorable, a tope hasta meta", añade el futuro ciclista del Ineos Grenadiers.

El otro español presente en la prueba contrarreloj, Raúl López, terminó en la vigésima posición, a 1 minuto y 13 segundos de Noval.

Clasificación contrarreloj júnior masculina - Mundial de ciclismo 2026

1. Benjamín Noval (España) 25:17

2. Vic de Smet (Bélgica) +0:06

3. Malthe Risbjerg (Dinamarca) +0:17

4. Julius Birkedal (Dinamarca) +0:21

5. Patrik Pezzo Rosola (Italia) +0:21

6. Antoine Salamin (Suiza) +0:39

7. Sindre Orholm-Lønseth (Noruega) +0:43

8. Lancelot Gayant (Francia) +0:48

9. Leon Atkins (Gran Bretaña) +0:49

10. Mads Furenes (Noruega) +0:53

11. Gijs Winters (Países Bajos) +0:55

12. Enzo Hincapie (Estados Unidos) +0:56

13. Kashus Adamski (Estados Unidos) +0:57

14. Niklas Wiesmayr (Austria) +0:59

15. Thijs Wiersma (Países Bajos) +1:00

16. Owen Kings (Alemania) +1:04

17. Andre Free (Nueva Zelanda) +1:07

18. Vanja Kuntaric (Eslovenia) +1:08

19. Timotej Michalik (Eslovaquia) +1:09

20. Raúl López (España) +1:13

21. Alistair Forsyth (Australia) +1:14

22. Jose Rodriguez (México) +1:15

23. Andrea Tarallo (Italia) +1:15

24. Daniel Kuběna (Chequia) +1:19

25. Zachari Moreau (Canadá) +1:32

26. Lachlan Stewart (Australia) +1:35

27. Gal Stare (Eslovenia) +1:35

28. Maximilien Outlet (Luxemburgo) +1:38

29. Luan Elsasser (Alemania) +1:39

30. Rodrigo Jesus (Portugal) +1:44