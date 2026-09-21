Toni Nadal: "Yo nunca le dije a Rafa que sería fácil, pero él se acostumbró a sufrir. Cuando tú te acostumbras a aguantar esa bola de más, eso es lo que hacen los campeones"

El tío de Rafa Nadal da las claves de su formación que hicieron de su sobrino uno de los mejores jugadores de la historia

Antes de convertirse en uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, Rafa Nadal tuvo que aprender algo mucho más difícil que ganar: aprender a perder. Y durante años, la persona que le inculcó esa forma de ser y de recordárselo una y otra vez fue Toni Nadal, su tío y entrenador.

Convencido de que el carácter no se construye cuando todo sale bien, sino cuando toca resistir, Toni no sólo corregía, sino que a veces llevaba a su sobrino hasta el límite. Su papel fue más allá de preparar a un campeón. Su objetivo era formar a una persona capaz de enfrentarse a la adversidad sin buscar excusas. La trayectoria de Rafa Nadal permite entender hasta qué punto aquella filosofía terminó formando parte de su identidad.

Nadal pasó a la historia por no haber roto su raqueta en toda su carrera y también por una capacidad se sacrificio que se ha podido ver en el documental de Netflix, donde el tenista balear ha dejado ver su parte más vulnerable y todos han sabido que jugó toda su carrera lesionado.

La relación entre ambos comenzó en Mallorca cuando Rafa era todavía un niño y se prolongó durante buena parte de su carrera profesional. Hasta que, en 2017, con la llegada de Carlos Moyà, ambos separaron provisionalmente sus caminos.

Toni Nadal y una filosofía que acogió Rafa

En ese tiempo, Toni no solo contribuyó a convertir un talento emergente en un tenista de élite. También intentó inculcarle una manera de afrontar la competición y la vida: aceptar que las cosas cuestan, aprender de las derrotas y no dejar de trabajar cuando el resultado no acompaña.

"Yo nunca le dije a Rafa que sería fácil, pero él se acostumbró a sufrir. Cuando tú te acostumbras a aguantar un poco más, esta bola de más, eso es lo que hacen los grandes campeones. Aguantan esa bola de más", afirma Toni en ese documental en el que se narra la trayectoria de su sobrino.

No obstante, ese pensamiento y esa forma de exigir siempre la ha tenido, y ahora trata de inculcársela a los jóvenes de la Rafa Nadal Academy, de la que es entrenador. Aparte de esto, durante los últimos años, Toni Nadal ha dado charlas y ha concedido entrevistas en las que también ha repetido algunas bases de esa filosofía.

La inmediatez, uno de los problemas actuales

"Hoy en día vivimos en un mundo donde las cosas tienen que ser más o menos fáciles, tienen que ser inmediatas. Cuando no sucede, y eso, cuando tú quieres mejorar no suele suceder porque mejorar cuesta, pues enseguida te viene la frustración", afirma Toni Nadal en una charla en BBVA Aprendemos Juntos.

"No me sale, me frustro porque yo creo que me debería salir a la primera. Pues yo, para solventar eso, ¿qué hacía? Pues le decía a la gente: ‘No eres suficientemente bueno’. Yo le decía a Rafael: ‘¿Cómo no vas a fallar? ¿Falla Sampras y no vas a fallar tú, que eres bastante peor?’. Cuando era joven, ahora no sé si es bastante peor, pero antes, pues normal. Uno tiene que saber que las cosas cuestan, las cosas son difíciles y vamos a vivir en un mundo complicado. Entonces, hay que estar preparado. ¿Cómo se prepara uno? Uno se prepara formando bien el carácter”, explica Toni Nadal.

Toni Nadal analiza el talento y el trabajo

El entrenador mallorquín hacía un análisis sobre el talento y el trabajo y dejaba una frase que sobresale por encima de las demás: “Nadie triunfa solo por su talento inicial”. Es una apelación al trabajo constante por mejorar, justo lo que decía su sobrino cada vez que le preguntaban sobre objetivos. El suyo era ser mejor.

“Yo creo que esta falta de atención es lo que se está perdiendo, es esta falta de concentración lo que nos impide mejorar. Pero si uno la recupera, la tiene, yo creo que la mejora es siempre posible. Mira, Rafael creció con una idea muy clara: la mejora es siempre necesaria. Pero, también, yo le decía: ‘Es siempre posible’. Si tú estás dispuesto a hacer lo necesario, al final, vas a mejorar", estima el mallorquín.

Toni Nadal amplía esta teorización. "A mí, el talento inicial tiene una importancia relativa. Yo entiendo siempre que el resultado final es talento inicial más trabajo. A menor talento inicial, más trabajo. Hay muy poca gente en la vida que triunfe por su talento inicial. Ahí, Messi, está... Cuatro personas en distintos ámbitos que triunfan por eso. La mayoría de gente triunfa por trabajo, porque ponen atención y van mejorando”, sentencia un Toni Nadal que también deja otra frase para apuntársela: "La exigencia debe ser convertida en autoexigencia".