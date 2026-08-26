Sebastià, padre de Rafa Nadal: "Toni es mi hermano, pero lo primero es mi hijo. Toni a lo mejor no estaba contento, pero entendíamos que era beneficioso para Rafa"

El momento más tenso de la carrera de Rafa Nadal llegó con la incorporación de Carlos Moyá, que provocó la salida de Roni Nadal del equipo

Rafa Nadal está dando mucho que hablar en las últimas semanas y eso que ya han pasado dos meses desde que se publicara el documental de su carrera, en el que se pudo apreciar lo mucho que tuvo que sufrir a lo largo de su etapa profesional.

El extenista español tuvo que sufrir lo indecible para poder seguir practicando su deporte favorito. Ese esfuerzo le ha llevado a ser el mejor deportista español de todos los tiempos y uno de los más grandes de la historia del deporte mundial.

Mucho se ha podido conocer de su trayectoria gracias a su documental. Cómo llevó la lesión crónica que le acompaño durante toda su carrera, cómo superó otras graves lesiones, su capacidad de sacrificio o, más recientemente, cómo está llevando la vida tras dejar el tenis.

El momento más controvertido de la carrera de Nadal

Sin embargo, pocos episodios hay más controvertidos en su trayectoria como en que se vivió entre 2016 y 2017 y que desembocó en un cambio radical en su carrera a todos los niveles, y permitió afrontar el tramo final de otra forma y sumar otros seis Grand Slam a los que ya tenía.

En ese periodo, Carlos Moyá sustituyó a su tío Toni y se hizo cargo de la preparación del tenista español, que venía de sufrir el periodo más complicado de su carrera deportiva.

La idea, según se transmite en el documental, no era que Moyá se pusiera al frente del equipo técnico, sino que fuera un apoyo para Toni Nadal y Francis Roig, que eran los que les acompañaban en los viajes, y que aportara ideas nuevas y supliera a Toni en algunos torneos.

Sin embargo, las discrepancias en el equipo llevaron a su hermano Sebastiá, padre de Rafa Nadal, a tomar la decisión de sustituir a Toni por Carlos Moyá. “Toni es mi hermano, pero lo primero es mi hijo. Toni a lo mejor no estaba contento, pero entendíamos que era beneficioso para Rafa”, afirma sobre una decisión que tomó la familia más cercana a Rafa y que el propio Sebastiá fue el encargado de comunicárselo.

Rafa Nadal, toda una vida junto a su tío Toni

Era una medida muy radical. Rafa Nadal había aprendido a jugar al tenis, desde los tres o cuatro años, junto a su tío. Y él le había marcado el camino tanto cuando era pequeño como ya de profesional. Con él llegó al número uno, aunque con el tiempo fue entrando otra gente en el equipo y Francis Roig le acompañaba en algunas giras, seguía dirigiendo su destino.

Con Toni Nadal había ganado 16 Grand Slam, aparte de otros muchos títulos. Sin embargo, en ese momento, Rafa Nadal estaba saturado, como él mismo reconoce en el documental. “Estuve cerca de parar de jugar al tenis durante una temporada. Estaba cansado de mi día a día, pero Toni no era un gran amante de los descansos. Él creía que el camino más recto a la recuperación era seguir jugando”, afirma el extenista mallorquín.

Ante esta situación la familia tomó la decisión antes señalada. “Me sentí un poco en shock, era mi tío y la influencia que tenía en mí era superior a cualquier otra persona que he tenido”, admite el propio Rafa, quien añade que tal vez fue lo más correcto. "La relación con Toni a nivel profesional no estaba mal, pero yo a lo mejor necesitaba que mi cabeza escuchara un mensaje distinto. Se tomó la decisión de que era necesario incorporar a otra persona", admite.

Unas diferencias que venían de lejos

No era la primera discrepancia familiar protagonizada por las diferentes formas de ver la carrera de Rafa Nadal. Así lo reconoce Toni, quien explica que, una vez que el tenista fue creciendo y pasó a ser profesional, entraron más personas a dar su opinión. Entre ellas el propio Sebastiá, quien se había mantenido al margen en la etapa de formación de su hijo.

"Hasta los 17 años decidía todo yo mismo. Entonces llegó Carlos Costa como agente y también se acercó el padre, cada uno con sus opiniones. La verdad es que cada año decido cada vez menos, así que llegaremos al punto en que ya no decida nada", señaló entonces.

Tras la decisión de que Moyá tomara los mandos, Toni decidió apartarse completamente. Y no se lo dijo a su sobrino, sino que lo dio a conocer en la prensa. En una entrevista en Italia. La relación pareció enfriarse, pero no se rompió y, de hecho, hoy día, Toni Nadal entrena en la Academia de su sobrino y se encarga de dirigir a los jóvenes. Los frutos de todo el trabajo que se desarrolla ahí se están viendo con la aparición de Alexandra Eala, Coleman Wong...