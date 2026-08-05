Alex Eala, la nueva estrella del tenis, desvela cómo se siente con Rafa Nadal: "No sé qué decir. Me trabo un poco..."

La tenista filipina, a la que tienen que dar status de estrella en el WTA 1.000 de Toronto, despegó tras su paso por la Academia de Rafa Nadal

Alex Eala, antes de dar la sorpresa este lunes, remontar ante Pegula y hacerse con el WTA 500 de Washington, ya era reconocida mundialmente. La joven filipina arrastra masas desde que diera el salto al circuito y eso ha hecho que, sin ser ni siquiera Top-10, en el WTA 1.000 de Toronto le hayan tenido que dar el status de estrella.

Así lo reconoce el director del torneo canadiense, quien ha tenido que situar su debut, este miércoles en la pista central por delante de algunas de las favoritas, ya que la demanda de entradas amenazaba con colapsarle cualquier otro recinto en el que jugara.

"Nuestra pista Grandstand -la segunda en importancia- tiene un aforo de 2.800 personas. No podemos colocarla ahí porque probablemente Eala haya vendido más allá de 5.000 entradas", admite Karl Hale, sobre el Alycia Parks-Alex Eala, un duelo que se juega hoy, pero ya de madrugada en España.

Quién es Alex Eala

Para muchos, pese a la aparición fulgurante, no saben quién es esta joven asiática capaz de mover masas.

Con 21 años recién cumplidos, Alex Eala procede de una familia muy ligada al deporte, que le ha inculcado los valores y la capacidad de sacrificio que le han llevado hasta aqui.

Su madre, Rosemarie 'Rizza' Maniego-Eala, fue nadadora y logró la medalla de bronce en los 100 metros espalda en los Juegos del Sudeste Asiático de 1985. Su hermano, Michael (Miko) Eala, también jugó al tenis universitario en Estados Unidos y jugó en la NCAA, con los Nittany Lions de la Universidad Estatal de Pensilvania, entre 2020 y 2024.

Y su tío, Noli Eala, ha sido presidente de la Comisión Deportiva de Filipinas y comisionado de la liga profesional de baloncesto de Filipinas (PBA).

Sin embargo, tal vez el más influyente en su carrera haya sido su abuelo, Lolo Bob, que es el que llevaba a entrenar a ella y a su hermano todos los días y le inculcó la fortaleza mental que ahora.

Alex Eala ha aparecido de forma fulgurante en un país con más de 100 millones de habitantes que idolatra a sus estrellas, algo de lo que pueda dar fe el boxeador Manny Pacquiao.

Con esta joven tenista, Filipinas se ha aficionado a un deporte en el que apenas ha tenido tradición a lo largo de su historia.

La influencia de Rafa Nadal y su academia

Alex Eala destacó desde muy joven y, a los 12 años (2018), llegó a España para perfeccionar su tenis en la Academia de Rafa Nadal.

En Manacor ha ido evolucionando, al mismo tiempo que ganaba premios en categorías inferiores a nivel internacional.

Allí entrenó, entre otros, con Daniel Gómez, Sandro Viaene o un Joan Bosch que fue técnico de Carlos Moyá y al que se abrazó el pasado lunes tras coronarse en Washington.

Curiosamente, la tenista que le entregó hace dos años el diploma de la Academia fue la polaca Iga Swiatek, a la que ya ha derrotado en dos de las tres ocasiones en las que se han enfrentado, la última en el reciente Wimbledon 2026.

Pese a que ya dejó la Academia, mantiene una estrecha relación con ella y, de hecho, su entrenador es uno de los habituales que han trabajado durante años en la misma.

Alex Eala aún se traba ante Rafa Nadal

El mismo Rafa Nadal sigue muy endiente de su evolución años después de que dejara su escuela y celebró por todo lo alto en las redes sociales su éxito del lunes. La propia Eala reconocía cómo le había cambiado la vida su paso por la Academia de Manacor y, pese a que ya es muy famosa, reconoce que el exnúmero uno del mundo aún le intimida.

"Él está mucho por allí, está presente -en la Academia-, y es muy cercano cuando hablas con él. Hace preguntas y ese tipo de cosas, pero claro... es Rafa. Así que siempre te impone respeto. Yo todavía me pongo nerviosa. Siempre me quedo un poco bloqueada, no sé qué decir. Me trabo un poco al hablar con él", admite la filipina en una entrevista en el pódcast de Andy Roddick, donde admite que "no se hace más fácil con el tiempo".

Sobre cómo vivió esos primeros años, cuando era una niña, admite que fue duro, pero que ya llegaba preparada y le ha llevado a lo que es hoy. "Fue un cambio enorme de entorno. Todo era distinto, pero tuve la suerte de haber viajado bastante para esa edad y además, ya tenía una rutina muy rigurosa de tenis y estudios. Me levantaba a las 4:45, estaba en el gimnasio a las 5, de 5 a 6, y yo tenía como 11 años. Luego iba al colegio a las 7:30 hasta las 3 de la tarde, y después entrenaba de 5 a 7. Deberes, cena y repetir. Así que yo ya tenía ese horario tan exigente. Y recuerdo que llegué a la academia y el entrenamiento empezaba a las 8, y pensé: ‘Ah, aquí hasta puedes dormir un poco más. Tengo muchísimo tiempo. Puedo dormir más. Esto es como un fin de semana", bromea Alex Eala.