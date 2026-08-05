Carlos Alcaraz, obligado a retrasar su regreso con el US Open a la vuelta de la esquina

El tenista español se había marcado el torneo de Cincinnati como el de su vuelta a la acción, pero finalmente no será posible al no estar plenamente restablecido de sus problemas en la muñeca, dolencia que ya le apartó de Roland Garros y Wimbledon

Llegan malas noticias con Carlos Alcaraz. Pese a que en las últimas fechas se le había visto entrenar con buena intensidad, han sido justo esas pruebas sobre la pista las que le han hecho entender que aún no está listo par regresar al circuito. Su muñeca está mejor, pero no lo suficiente como para encarar lo que supone jugar durante horas contra los mejores del mundo; tanto es así que ya podemos decir que su participación en el US Open corre peligro.

Las explicaciones de Carlos Alcaraz

La información, ya oficial, ha sido transmitida por la organización del torneo de Cincinnati, el cual había sido señalado por el murciano como el de su retorno a la acción. Finalmente este Masters 1.000, el cual se celebrará del 13 al 23 de agosto, no contará con su presencia.

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro", expresa el director del torneo, Bob Moran.

Sin que se hable de recaída ni de un nuevo problema en la zona afectada, parece que la decisión de Alcaraz responde más a un ejercicio de precaución que a otra cosa; eso sí, con el US Open ya asomando, las dudas se disparan de cara al último Grand Slam de la temporada. Recordemos que el que fuese número 1 del mundo también se perdió Roland Garros y Wimbledon.

La participación en el US Open, en peligro

Sin competir desde el pasado abril por la mencionada lesión de muñeca, las dudas sobre el final de temporada de Carlos Alcaraz se han multiplicado con esta noticia, la cual llega después de que también renunciase a disputar el Masters 1.000 de Montreal en tierras norteamericanas.

La cuestión es que el murciano se ha bajado del torneo de Cincinnati cuando aún faltan ocho días para su comienzo (13 de agosto), y entre esta fecha y el inicio del US Open (30 de agosto) hay poco más de dos semanas. El plan es sin duda estar en ese último major del curso 2026, pero no está nada claro que vaya a poder ser así.

Ya no se trata de que la muñeca esté restablecida, sin de ritmo competitivo. Lanzarse de 0 a 100 en todo un Abierto de Estados Unidos suena a prueba de fuego y pese a que a Alcaraz nunca le ha faltado arrojo, quizás en esta ocasión el camino acertado sea el de la mesura.