Serena y Venus Williams volverán a competir juntas cuatro años después

Una invitación al torneo de Cincinnati hace que volvamos a disfrutar de dos de las mejores jugadoras de la historia formando una pareja de dobles que, por momentos, fue imparable en el circuito WTA para acumular hasta 14 títulos de Grand Slam y tres oros olímpicos

Llega la hora de volver a disfrutar de lo que fue un pareja para el recuerdo. Según se ha hecho oficial hace escasas horas, las hermanas Serena y Venus Williams jugarán juntas cuatro años después tras recibir una invitación 'wild card' para el dobles femenino del WTA 1.000 de Cincinnati, que tendrá lugar del 13 al 23 de agosto. El torneo informó en un comunicado que Serena recibió además otra invitación para el cuadro individual, aunque no está confirmada su presencia.

La última vez de las hermanas Williams juntas

Echando la mirada atrás casi cuesta recordar la última ocasión en la que Serena y Venus Williams compartieron pista formando equipo. Las estadounidenses, que ganaron 14 títulos de 'Grand Slam' y tres medallas de oro olímpicas como pareja, no compiten en dúo desde el US Open de 2022, cuando cayeron en primera ronda.

Aunque es una completa incógnita lo que pueden ofrecer en esta ocasión, no podemos pasar por alto que en su momento completaron el 'Golden Grand Slam', un hito que requiere ganar los cuatro 'Grand Slam' y el oro olímpico. Sobra decir que dominaron el circuito femenino en la década de los 2000.

Serena, de 44 años, y Venus, de 46, suman, además, 30 títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera en solitario –23 de ellos de la hermana menor– y ambas alcanzaron el número 1 del ranking de la WTA. Por cierto, esta será la primera ocasión en que las hermanas disputen el dobles femenino en el torneo de Cincinnati.

Un nuevo paso en el retorno de Serena Williams

Centrándonos en el caso de Serena, este torneo marcará un nuevo capítulo en su regreso al profesionalismo. Recordemos que la pequeña de las Williams reapareció en el circuito profesional el pasado junio para disputar varios torneos de la gira sobre hierba, incluido Wimbledon, tras casi cuatro años alejada de las pistas.

En lo que concierne a los resultados obtenidos, tenemos que Serena volvió al circuito en la competición en dobles del torneo de HSBC Championships junto a Victoria Mboko. En su primer partido ganó a Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe por 7-6(2), 6-2, pero no pudo jugar el siguiente por lesión de su compañera. En individuales solo ha disputado Wimbledon para caer en primera ronda contra la australiana Maya Joint por 6-3, 6-7(6), 6-3.

Respecto a Venus, esta sí que ha seguido jugando torneos de forma intermitente, aunque lejos de obtener los resultados de hace varias décadas.