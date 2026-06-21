Comunicado oficial de Wimbledon sobre Serena Williams

La ganadora de 23 Grand Slams regresó hace poco a la competición tras casi cuatro años retirada, algo que hizo coincidiendo con el inicio de la temporada de hierba y con el mítico torneo londinense como gran objetivo

Esto no se lo esperaba absolutamente nadie. En 2022, cuando dejó de jugar, la reacción generalizada alrededor de la decisión de Serena Williams era que ya había dado al tener todo lo que debía. Era lógico, puesto que en su excelsa carrera acumulaba hasta 23 Grand Slams para poder ser considerada como la mejor de la historia. Pues bien, ha llegado 2026 y no solo ha vuelto a las pistas, sino que Wimbledon ha soltado el gran bombazo de la temporada.

El legendario torneo de Inglaterra, donde la estadounidense ha ganado en hasta siete ocasiones, sabía desde hace tiempo que esta participaría tras cuatro años de parón en el cuadro de dobles femenino, pero con lo que nadie contaba es con que a 21 de junio emitiese un comunicado oficial a través de sus redes sociales para anunciar que Serena Williams, a sus 44 años (45 en septiembre), también participará en individuales después de que la organización le otorgase una invitación.

Serena Williams, al dobles con su hermana Venus

La realidad es que Serena se ha convertido en cuestión de días en uno de los grandes atractivos de Wimbledon. Hablamos de una jugadora de auténtica leyenda que, como decíamos, ha ganado 23 Grand Slams –la segunda en la historia por detrás de la australiana Margaret Court que tiene 24–, y que disputará el dobles junto a su hermana Venus Williams.

Ganadora de siete títulos en el All England Club, el último de ellos en 2016, la estadounidense no juega en individuales desde el US Open de 2022, cuando fue eliminada en tercera ronda por la australiana Ajla Tomljanovic. Exacto, se trata de un enrome reto.

El regreso al circuito de Serena

Serena, que llevaba casi cuatro años sin competir, aunque no se había retirado de forma oficial, volvió al circuito la semana pasada en el torneo de Queen's en Londres, donde jugó el dobles junto a la canadiense Viktoria Mboko. Tras ganar en su debut, la pareja se tuvo que retirar del evento por una lesión de rodilla de la canadiense. Esta semana, Serena hizo pareja con la checa Karolina Muchova en Berlín, pero cayeron en la primera ronda.

La participación de Serena en Wimbledon será la primera desde la edición de 2022, cuando perdió en primera ronda contra la francesa Harmony Tan.

¿Es la decisión acertada?

Lo sabremos pronto. El torneo británico comienza el 29 de junio, por lo que en cuestión de 10 días la veremos sobre la pista. Será entonces cuando podamos valorar al detalle si la determinación tomada por Serena tiene más o menos sentido. Lo que es seguro es que no faltarán espectadores siguiendo sus golpes.