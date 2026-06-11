Serena Williams, obligada a abandonar en Queen's y señalada para Wimbledon

El regreso a la competición de la jugadora estadounidense termina de manera abrupta y sin aclarar si se trata de algo efímero o si su meta está puesta en el Grand Slam británicos. ¿El dato? Un partido y una victoria para levantar la ilusión alrededor de su figura

El tan esperado retorno de Serena Williams ha durado menos de lo que su tenis inspiraba. A sus 44 años la estadounidense decidió volver al circuito profesional para jugar en dobles, algo que ha comenzado haciendo en el torneo de Queen's con un sabor agridulce, ya que a la victoria en su debut junto a la canadiense Victoria Mboko le ha seguido un obligado abandono que, sin embargo, no varía su ruta hacia Wimbledon.

Si bien a Serena se le vio en forma el primer día, finalmente su recorrido ha terminado antes de lo deseado por una lesión de su compañera, que no ha podido saltar a la pista para el partido de cuartos de final ante la canadiense Leylah Fernandez y la alemana Laura Siegemund por una lesión en la rodilla izquierda. Por tanto, las dos últimas mencionadas avanzan directamente a las semifinales del torneo londinense.

Williams, de 44 años y ganadora de 23 títulos de Grand Slam, había reaparecido esta semana en la competición oficial tras casi cuatro años alejada del circuito profesional y consiguió la victoria el pasado martes, en primera ronda, ante Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe (7-6(2) y 6-2). Fue un comienzo realmente esperanzador, pero el problema físico sufrido por su compañera ha dado al traste con los planes.

La lesión que ha dado traste con los planes

Mboko, de 19 años, se lesionó exactamente durante su encuentro individual ante la checa Karolína Plíšková, disputado el pasado martes. Cuando perdía por 6-2 y 4-3, la canadiense cayó al suelo tras una acción en la que se dañó la rodilla izquierda y tuvo que abandonar el partido entre lágrimas después de recibir asistencia médica.

Aunque ya entonces se daba por hecho que el recorrido de Serena tocaba a su fin, no ha sido hasta poco antes del partido de dobles previsto cuando se ha confirmado oficialmente que no jugarían el choque de segunda ronda.

Wimbledon en el horizonte de Serena Williams

Es una 'derrota', pero ni mucho menos el final del camino. Este torneo suponía la primera aparición oficial de Serena Williams desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, pero según varios medios británicos en caso alguno será la última; es más, señalan que se trataría de parte de un plan para disputar Wimbledon. No está ni mucho menos confirmado, pero sin duda sería un gran atractivo contar en All England Club con la ganadora de hasta 23 títulos de Grand Slam.