Jannik Sinner se somete a nuevas pruebas médicas y toma una decisión definitiva con Wimbledon

El número 1 del mundo cayó en segunda ronda de Roland Garros a causa de diversos problemas físicos, incluyendo un ligero desvanecimiento. Ello le ha llevado a someterse a un exhaustivo examen de salud con el que certificar los próximos pasos a dar

Había preocupación con Jannik Sinner. Tras caer en Roland Garros dando muestras de profundo agotamiento se había deslizado la posibilidad de que tuviese un problema de salud grave; tanto es así que se ha realizado dos tandas diferentes de pruebas médicas con un doble objetivo: ver si su corazón está bien y poder definir su calendario a corto plazo; es decir, qué hacer con Wimbledon.

Esa necesidad de tener respuestas rápidas le han llevado a acudir tanto lunes como martes al Hospital San Raffaele de Milán (norte de Italia) para realizar unos exámenes médicos programados con diversos especialistas, como electrocardiograma o pruebas de esfuerzo, cuyos resultados, según filtraciones de su equipo a la prensa local, están dentro de la normalidad.

Así es. Lejos de encontrar algún impedimento para seguir con su carrera de manera inmediata, el número 1 del mundo confirma que está bien de salid y que por tanto ha decidido retomar los entrenamientos de manera inmediata de cara a llegar de la mejor forma posible al mítico Grand Slam que se celebra en Londres.

El primer paso por el hospital de Jannik Sinner

Antes de acudir al mencionado hospital en Milán, el italiano ya se sometió a ensayos después de Roland Garros, donde cayó en segunda ronda físicamente tocado contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Así, los primeros exámenes tuvieron lugar en un centro médico de Turín (norte).

Viendo que en ninguno de los casos los médicos han encontrado impedimento alguno, este miércoles está previsto que el tenista de San Cándido retome los entrenamientos tras unos días de vacaciones en la isla mediterránea de Cerdeña, y después de que anunciara que no participará en torneos sobre hierba previos a Wimbledon.

La debacle en París y otros malestares físicos

Sinner mostró signos de fatiga y ciertas dudas físicas durante el torneo de París, al que llegaba como gran favorito después de una racha brillante y con la ambición de conquistar el único Grand Slam que aún le falta. El jugador de San Cándido cayó ante Cerúndolo después de ganar los dos primeros sets y de dominar 5-1 en el tercero, momento en el cual comenzó a mostrar signos de cansancio y problemas físicos, lo que permitió la remontada de su rival y acabó provocando su eliminación.

En el torneo previo, el Masters 1000 de Roma que conquistó, Sinner también mostró en algunos de sus encuentros signos de malestar físico. Tras su eliminación en París, el tenista tiene la vista puesta en Wimbledon, el torneo más antiguo de la historia y considerado como uno de los más prestigiosos del mundo, donde defenderá título.