Ferrero y Toni Nadal se piden entrenar a Jannik Sinner

Los técnicos de los dos últimos números uno españoles no dudan en elogiar las cualidades del tenista italiano

Pese a su pronta eliminación en Roland Garros, Jannik Sinner saldrá fortalecido en su lucha por el número uno, donde ampliará su ventaja sobre sus perseguidores y llegará como gran favorito a Wimbledon. La única duda es cómo llegará, ya que dijo que, tras Roland Garros, pararía y no volvería a jugar hasta ese tercer Grand Slam.

Sobre Sinner se sigue hablando mucho en Italia. Y eso que están batiendo récords en el torneo parisino con el triunfo en el dobles mixto, semifinales en el dobles masculino, dos semifinalistas -y un finalista asegurado- en individuales con Arnaldi y Cobolli... El de San Cándido es el número uno y el gran referente ahora mismo del deporte italiano.

Y, curiosamente, sobre él han sido preguntados los dos técnicos de los dos números uno del tenis español este siglo, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Y los dos han dejado claro que estarían encantados de entrenar al número uno. Incluso un Juan Carlos Ferrero que durante años ha trabajado para encontrar sus puntos débiles.

Toni Nadal ensalza la formalidad de Sinner

Toni Nadal, el entrenador que más años ha trabajado con Rafa, respondió a la pregunta la semana pasada, en un acto celebrado en Roma, organizado por la Fundación de la Academia Angelini. Allí, el mallorquín se mostró encantado de poder dirigir a Sinner y, de hecho, fue el que nombró cuando le preguntaron cuál sería el jugador al que más le gustaría ayudar ahora mismo. "Veo en él -Sinner- disciplina, buenos modales y una mentalidad que recuerda a la de los más grades. Me gusta trabajar con gente que acepta que le digan la verdad y que no crea problemas. Actualmente, muchos entrenadores se ven obligados a decir a los jóvenes lo que quieren oír y yo nunca haré eso", señalaba Toni Nadal.

Más concreta fue la pregunta que ahora le han hecho a Juan Carlos Ferrero en una entrevista con el Corriere de la Sera. Allí le han cuestionado sobre si después de haber entrenado a Carlos Alcaraz, entrenaría a Sinner. "Hace unos meses habría dicho que no podía entrenar a Sinner. La ruptura con Carlos Alcaraz todavía estaba reciente y no estaba preparado. Ahora me siento más fuerte y digo: ¿Por qué no? A Sinner le encanta trabajar duro y está dispuesto a hacer todo para ser número uno. Me gusta su actitud y sería maravilloso entrenarle", afirma el alicantino.

Ferrero admite que sería algo significativo, pues sabe los puntos débiles del italiano, ya que durante años trató de encontrarlos para beneficiar a su pupilo. "Durante años entrené a Alcaraz con el objetivo de vencer a Sinner. Las mejoras se centraron en ganar a Sinner", reconocía el exnúmero uno del mundo.

Ferrero, sorprendido por el prematuro adiós de Sinner en Roland Garros

El ahora técnico reconoció que, pese a no estar con nadie en concreto, ha seguido muy de cerca lo ocurrido en Roland Garros y se mostró extrañado de que a Jannik Sinner le hubiera dado el bajón ante Cerúndolo. No tanto porque no pudiera ocurrir, sino por la temprana ronda en la que sucedió.

"Sinner sufrió un bajón físico. Ganaba por 5-1 en el tercer set. Estaba muy bien, muy superior y de pronto colapsó. Hacía calor, pero no para que le sucediese eso. Creo que acusó el esfuerzo de los meses anteriores porque jugó demasiado y no tuvo tiempo para recuperarse", afirma en de Onteniente, quien intuía que podía ocurrir algo así. "Sabía que iba a acusarlo y que notaría la fatiga en París, pero pensé que iba a ser más tarde. Fue increíble que no aguantara más con Cerúndolo", añade.