Rafa Nadal, detrás de la explosión de Cobolli

El tenista italiano desvela una anécdota que le ata en París al 14 veces campeón de Roland Garros

El triunfo de Flavio Cobolli, previo al duelo que luego disputarían los Matteos, Arnaldi y Berettini, con triunfo para el primero, aseguraba la presencia de un italiano en la final de esta edición 2026 de Roland Garros.

El tenista italiano remontó un set ante el canadiense Felix Auger-Aliassime y se clasificó para su primera semifinal de Grand Slam, asegurando un puesto también entre los diez mejores del ránking y situándose como quinto mejor jugador del año, con lo que ahora mismo tendría una plaza en la Masters Cup de Turín.

Cobolli, además, aparece como claro favorito en su duelo ante Matteo Arnaldi por ser uno de los jugadores que veamos el próximo domingo en la Philippe Chartrier enfrentándose al ganador de la otra semifinal, que disputan Alexander Zverev y Jakub Mensik.

Su paso por París es soñado y puede dejar huella en un torneo de transición, en el que no jugaba el ganador de las dos últimas ediciones, en el que cayeron pronto los dos únicos ganadores que lo disputaban (Wawrinka y Djokovic) y que, por tanto, estrenará campeón.

Un punto en común con Rafa Nadal

El tenista italiano podría decir que se inspiró en el jugador más ganador de siempre, Rafa Nadal. Sin embargo, según desveló tras el partido ante Auger-Aliassime, la conexión va mucho más allá.

Y detrás de su gran 'torneo' está una superstición que le relaciona con el extenista de Manacor. "Creo que dije en la primera rueda de prensa que uso la misma ducha que Rafa, porque tenía un recuerdo de esa ducha -hace unos años-. Él me llamó y tuve que darme prisa porque me estaba esperando. Me dijo que era su ducha desde hacía 14 años, así que creo que lo mejor que he hecho es ducharme", bromeó un Cobolli que reconoció que está siendo meticuloso con sus rituales, como lo era Nadal en su día.

"No estoy loco, pero esta semana estoy un poco más loco que otras. Voy al mismo restaurante, tomo el mismo menú, la misma ducha...", añade el tenista de Florencia.

Flavio Cobolli y su remontada ante Auger-Aliassime

Fuera de supersticiones y manías, Flavio Cobolli está cuajando un gran Roland Garros y, fruto de ello, son sus triunfos hasta las semifinales. "Es un sueño hecho realidad. Significa mucho para mí haber ganado este partido. Es mi primera semifinal en un Grand Slam. Creo que hoy jugué un muy buen partido, incluso después de un primer set complicado, jugado en condiciones difíciles. Estoy muy contento con mi juego", indicaba el florentino.

Flavio Cobolli disputó un buen primer set, en el que tuvo más oportunidades de 'break', pero vio cómo se decantaba para Auger--Aliassime por 6-4. Ante esto, se fue a vestuarios y, pese a que empezó de nuevo 3-1 abajo a su regreso, cambió el partido en la segunda manga. "No es habitual jugar los cuartos de final de un Grand Slam, así que me dije -en el baño-: "Vamos a luchar. Estás aquí. Te lo mereces. Vamos a intentarlo", explicaba el italiano, quien reconoció haber pasado nervios durante el encuentro.

"Traté de mantener la calma y jugar mi tenis. En el último set creo que jugué muy bien, con buenos servicios y un buen primer golpe", añadía el de Florencia, que este viernes tendrá que sacar lo mejor de sí ante un rival al que conoce desde que eran niños.