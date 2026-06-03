El regreso de Carlos Alcaraz, viento en popa: "He podido hablar con él y va bien"

El capitán de Copa Davis, David Ferrer, confirma la mejoría del tenista murciano, aunque no ha querido asegurar si llegará para la gira norteamericana

Carlos Alcaraz al fin se está dejando ver y lo que muestra, hasta cierto punto, da esperanzas a una recuperación en un corto espacio de tiempo. Aunque aún no fuerza su mano derecha, el hecho de que haya empezado a practicar en pista, como él mismo subió a redes sociales, señala que ha entrado en el tramo final y que tiene que empezar a coger automatismos en la pista.

En el video que subió esta misma semana se le pudo ver golpeando la bola desde el fondo de la pista de su academia con el brazo derecho. Aunque no ha sido esa la única imagen que se ha hecho pública. También se ha visto otra jugando al fútbol con sus amigos en la playa. Ahí, la buena noticia es que ya no llevaba a férula que le ha acompañado desde que se detectó la lesión y sólo protegía su muñeca con una simple muñequera.

Que habrá una recuperación total parece seguro a tenor de lo que han dicho los que han podido hablar con él. Especialmente significativas fueron las palabras de Rafa Nadal, quien confirmó que su lesión no es crónica y que, una vez recuperado, no tendrá secuelas.

El objetivo de Carlos Alcaraz es Canadá

Era una buena noticia, aunque la dijo antes de que Alcaraz anunciara que tampoco iba a jugar la gira de hierba, lo que a su vez alimentó el pesimismo. El hecho de que retrasara su regreso es sinónimo de que no quiere problemas futuros y que, al menos, necesitaba un mes más para volver a finales de julio en los Masters 1.000 norteamericanos.

Para esa fecha se espera que esté y, aunque el capitán de Copa Davis, David Ferrer, no lo ha confirmado, sí que ha vuelto a alimentar el optimismo. "No lo sé, pero ojalá y pueda estar en el US Open", señala el alicantino en una entrevista con Radio Nacional de España, en la que confirmaba que la evolución del murciano avanza acorde a lo previsto.

"La recuperación va bien, pero los plazos hay que cumplirlos. Lo importante es que él se recupere bien y cuando vaya a jugar en competición, que esté con todas las garantías para que no se haga daño. Es tan competitivo que tiene mucha ilusión por volver", señalaba un Ferrer que reconocía a Efe haber hablado con Carlos Alcaraz: "Justamente esta mañana he podido hablar con él y va bien".

David Ferrer le sigue pidiendo paciencia

"Es un jugador que tiene capacidad de superar obstáculos y volver a estar arriba. Las lesiones son algo lógico en un momento de tu carrera. Juegan muchísimos partidos y esto es un aprendizaje por parte de Carlos, así como una evolución en su vida profesional y también personal", añade el capitán español de Copa Davis, al que le encantaría poder contar con él en el mes de septiembre, en la eliminatoria ante Chile para la que ha ganado apoyos tras la aparición estelar de Rafa Jódar.

La presencia en tierras chilenas pasa por volver al circuito antes del US Open y demostrar que puede cargar la muñeca, ya que esta eliminatoria se jugará apenas unos días después de que finalice el Grand Slam norteamericano, en el que Carlos Alcaraz defiende el título logrado la pasada temporada.