Paula Badosa no puede con su nueva bestia negra en Hamburgo

La catalana se ha quedado sin billete para las semifinales después de una batalla de tres horas y media

La española Paula Badosa ha puesto fin a su recorrido en el torneo de Hamburgo derrotada en cuartos de final por la egipcia Mayar Sherif (7-6(4), 6-7(2) y 6-4, con la que hace tres días perdió en la final del torneo de Iasi (RUmanía).

Badosa mantuvo el tipo y resistió hasta el final en un choque que duró tres horas y media. La española, que iba 4-1 por debajo en el tercer set, llegó a igualar pero la africana recuperó el dominio y cerró su decimotercera victoria consecutiva.

La catalana acumuló su segunda derrota en trece partidos, los dos contra Sherif. Primero, el lunes pasado, en la final de Iasi, donde abandonó por enfermedad. Y la segunda, esta en Hamburgo, de camino a semifinales.

Paula Badosa, objetivo conseguido

Pese a ello, el primer objetivo que tenía Paula Badosa en esta mini gira sobre tierra batida ya lo ha conseguido, que no era otro que el de conseguir consolidarse en el Top 100 para acceder directamente al cuadro final del US Open, sin tener que pasar por la fase previa.

De esta forma, no hubo revancha para Badosa pero, al menos, sale de este certamen en el puesto 82 del ranking femenino, al tiempo que Sherif será top 50 el próximo lunes.

La egipcia, por su parte, se enfrentará en semifinales a la ganadora del partido entre la alemana Tamara Korpatsch y la ucraniana Anhelina Kalinina, segunda favorita.

Roberto Bautista ya prepara su despedida

Y hablando de retiradas, quien ya tiene organizado su adiós definitivo es el castellonense Roberto Bautista. Una vez que ha decidido dejar la raqueta tras llegar a ser número 9 del ranking mundial y ganar doce títulos de la ATP, así como la Copa Davis, le pondrá el broche a a su carrera en diciembre.

Será en su tierra, Castellón, donde dirá adiós. “Va a ser un momento muy bonito, va a ser muy emotivo”, ha recalcado en una rueda de prensa de despedida este viernes, en la que también ha explicado que en diciembre jugará "un partido de exhibición ante un gran jugador", al que calificó de "amigo", y que entre ambos montarán "una bonita despedida".

Además, el presidente del club de tenis Plana Sport y primer entrenador de Bautista, Jorge Bellés, añadió que “va a tener su homenaje en la gala del tenis el 15 de diciembre" y que están preparando "un partido de exhibición”, incluso que “como los toreros que se quieren retiran en la plaza de toros, él se quiere retirar en la pista de tenis”, dijo.

Se barajan varias opciones como fecha para la disputa de ese último partido y en casa de Roberto Bautista, donde dio sus primeros golpes con la raqueta. Podría ser bien entre el 5 y el 12 de diciembre o el 19 de diciembre, “ante un jugador top mundial”, detalló Jorge Bellés, presidente de Plana Sport, instalación en la que se realizará este encuentro.

“Tardaremos muchísimos años en tener un jugador del nivel de Roberto Bautista", concluyó Bellés, quien en tono jocoso solicitó un monumento en su homenaje en el centro de la ciudad, “en la plaza María Agustina”, mientras que el tenista aseguró que seguirá "vinculado al tenis, pero de otra manera”.