El Mundial da un vuelco al Balón de Oro: así va el top 5 de favoritos

El Mundial 2026 ha cambiado las posiciones y ahora es Kylian Mbappé el principal favorito, aunque con la amenaza de dos jugadores de la Selección española como Lamine Yamal y Rodri

El Mundial 2026 ya ha finalizado, y ha coronado a España como campeona del mundo por segunda vez en su historia. La Selección española derrotó a Argentina en la final, pero aunque el torneo de selecciones haya terminado, va a traer mucha cola en el mundo del fútbol, especialmente en la pelea por el Balón de Oro esta temporada, en la que los méritos con su país será clave para los jugadores.

De hecho, una vez actualizado el ranking tras el fin del Mundial, ha habido cambios muy significativos. Antes de esta competición por países, Harry Kane lideraba la tabla y era el favorito para hacerse con este premio individual, gracias a superar los 70 goles. Sin embargo, el torneo de selecciones ha cambiado drásticamente el ranking y ahora es Kylian Mbappé quién lo lidera.

Mbappé destrona a Harry Kane gracias a la Bota de Oro del Mundial 2026

A falta de varios meses para que se entregue el Balón de Oro, en una gala que se celebra el 26 de octubre, es Kylian Mbappé el favorito para conquistar este premio individual. Recordamos que aunque France Football, la revista que entrega este reconocimiento al mejor jugador de la temporada, no haga un seguimiento de las posiciones antes de conocer los resultados oficiales, sí lo hace Score 90, la revista deportiva más fiable sobre este premio.

El delantero francés ha sido la Bota de Oro del Mundial, al igual que el 'pichichi' de La Liga. Sin embargo, ha marcado menos goles que Harry Kane y no ha ganado el título, algo que el inglés si consiguió. Después, irrumpen dos jugadores de la Selección española, los campeones del mundo.

Lamine Yamal y Rodri, los candidatos de la Selección española al Balón de Oro

El segundo lugar, al igual que quedó la pasada temporada, aparece Lamine Yamal. A pesar de que sólo ha marcado un gol en el Mundial, también se coloca por encima de Harry Kane, que ha anotado seis tantos con su país. Además, el extremo de España ha logrado elevar su valor de mercado gracias a su actuación en la Copa del Mundo.

En la cuarta posición está Rodri, que vuelve a meterse en la pelea por este reconocimiento individual después de ganarlo con polémica hace dos años. El centrocampista del Manchester City se ha llevado el Balón de Oro del Mundial, lo que le ha hecho meterse en el top 5 de este ranking, que completa Erling Haaland.

El delantero noruego ha anotado siete goles con Noruega, siendo un jugador imprescindible para que su país clasificase a los cuartos de final, el mejor resultado de su historia, después de eliminar a un gigante como Brasil.