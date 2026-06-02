Harry Kane reabre el debate del Balón de Oro antes del Mundial: "Creo que lo merezco"

El delantero del Bayern de Múnich ha firmado una temporada histórica en la que ha anotado 61 goles y ha dado 7 asistencias, números con los que cree que merece el Balón de Oro a la espera de lo que ocurra en el Mundial 2026. Sin embargo, futbolistas como Dembelé, Mbappé o Lamine Yamal son sus principales oponentes, por lo que analizamos las diferentes estadísticas

La temporada de clubes ha acabado en todas las Ligas y ahora el mundo del fútbol mira con ansias al Mundial de 2026, que dará inicio el próximo 11 de junio. Una competición que coronará al mejor país a nivel internacional y que sin duda será fundamental para decidir qué futbolista se hará con el Balón de Oro, el reconocimiento de France Football que premia la mejor temporada individual de los futbolistas. Y Harry Kane ya reclama sus méritos.

El delantero del Bayern de Múnich ha sido una pieza clave de los alemanes desde que llegó al club en 2023. Esta temporada ha anotado 61 goles y 7 asistencias entre las cuatro competiciones en las que los bávaros han participado, siendo además el pichichi de la Bundesliga. Por ello, pide paso para hacerse con su primer Balón de Oro, y lo dice sin pelos en la lengua: "creo que lo merezco". Las estadísticas explicadas más adelante también lo apoyan.

Harry Kane presenta su candidatura al Balón de Oro

El futbolista inglés ha concedido una entrevista a L'equipe y ha hablado sobre su gran rendimiento esta temporada, en la que ha superado los 60 goles. "Cuando dejas atrás esa marca, te encuentras en un terreno que solo han pisado Messi y Cristiano Ronaldo" reconoce el campeón de Bundesliga y semifinalista de Champions este año.

"Sin contar el Mundial, creo que merezco ganarlo" afirma Kane, que sabe que sus estadísticas y los títulos conseguidos este año (la Bundesliga, la Copa de Alemania, la DFL-Supercup y alcanzaron las semifinales de Champions) le colocan como un gran candidato. "Los favoritos son los jugadores que llegaron a la final de la Champions y yo" afirma Harry, dejando claro cuáles deben ser los logros que más cuenten en esta pelea, "pero no soy de los que pretenden exigir méritos. Intento que mi rendimiento en el campo hable por sí solo" añade el inglés, que también reconoce que el Mundial será decisivo.

Así va el ranking del Balón de Oro

Aunque France Football no haga un seguimiento sobre las posiciones del Balón de Oro, sí hay un medio especializado en análisis del fútbol y fichajes, Score 90, que publica una clasificación en tiempo real según los requisitos que la revista francesa tiene en cuenta para asignar el premio, y es la información de referencia de cara a la gala de premios, que se celebrará el 26 de octubre.

Dembelé, Harry Kane, Mbappe y Lamine Yamal, los principales favoritos

Estadísticas de la temporada de los candidatos al Balón de Oro 2026

Harry Kane: 61 goles y 7 asistencias en 51 partidos. Títulos: Bundesliga, Copa de Alemania y DFL-Supercup

Osumane Dembelé: 20 goles y 11 asistencias en 40 partidos. Títulos: Champions League, League 1,Coupe de France y Supercopa de Francia

Kylian Mbappé: 42 goles y 7 asistencias en 44 partidos. Sin títulos.

Lamine Yamal: 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos. Títulos: La Liga.

El Mundial 2026, decisivo en la elección del Balón de Oro

Así está la pelea por el premio individual con más reconocimiento del fútbol pero en unos meses puede cambiar de forma significativa debido al Mundial, sentenciando definitivamente al ganador o abriendo más el abanico de opciones. Además, todos ellos son candidatos también a ser campeones con sus selecciones. Dembelé y Mbappé con Francia, Harry Kane con Inglaterra y Lamine Yamal con España.