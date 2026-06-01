¿Dónde es el Mundial 2026? Países y sedes

El Mundial de EEUU, México y Canadá está a punto de comenzar, a partir del 11 de junio, y la FIFA ya ha confirmado todos los estadios y ciudades donde los 48 países disputarán sus partidos en busca de proclamarse como la mejor Selección del Mundo, con España como una de las principales favoritas

Empieza la cuenta atrás para dar inicio al Mundial. Este 2026 se celebra la gran cita del fútbol, que pone en juego ser la mejor Selección a nivel internacional. Esta edición los encargados de acoger el gran evento futbolístico son Estados Unidos, México y Canadá, que se repartirán entre ellos los estadios en los que tendrán lugar los 104 partidos que disputarán desde el próximo 11 de junio, cuando el balón echará a rodar dando inicio a la competición.

Un Mundial que ilusiona especialmente en España, ya que 'La Roja' es gran candidata al título. Una vez conocida la lista de Luis de la Fuente con los jugadores que pondrán rumbo al otro lado del charco, la Selección Española, que llega a esta cita como vigente campeona de Europa, es una de las favoritas. A pesar de la polémica por la ausencia de algunos nombres, los 26 futbolistas en los que De la Fuente ha depositado su confianza tienen las cualidades para disputar un torneo de esta talla, destacando jugadores como Lamine Yamal, Nico Willams (los dos podrán competir a pesar de sus recientes lesiones), Fabián, Rodri o Mikel Oyarzabal.

El país con más sedes será Estados Unidos, que pondrá hasta 11 estadios, mientras que México tendrá 3 campos y Canadá 2, distribuidos entre las principales ciudades de los tres territorios, como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México y Toronto, aunque ahora detallaremos todas y cada una de ellas, destacando aparte los estadios en los que competirá España en los primeros partidos de la fase de grupos.

Estas son todas las sedes del Mundial de Fútbol 2026

El nombre de algunos de los estadios en los que competirán las 48 selecciones clasificadas cambiará para el torneo del Mundo. Esto se debe a que la FIFA tiene una normativa que prohíbe el uso de nombres de patrocinadores en estas sedes durante el torneo, por lo que los campos que tengan el nombre de una marca tomarán un nombre diferente para esta competición, principalmente, el nombre de la ciudad y 'stadium'.

Estados Unidos (11 sedes)

Nueva Jersey: New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Acogerá la gran Final del MundialAtlanta: Mercedes-Benz StadiumBoston: Gillette StadiumDallas: AT&T StadiumHouston: NRG StadiumKansas City: Arrowhead StadiumLos Ángeles: SoFi StadiumMiami: Hard Rock StadiumPhiladelphia: Lincoln Financial FieldSan Francisco Bay Area: Levi’s StadiumSeattle: Lumen Field

México (3 sedes)

Ciudad de México: Estadio Azteca. Será el encargado de acoger el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Guadalajara: Estadio AkronMonterrey : Estadio BBVA

Canadá (2 sedes)

Toronto: BMO FieldVancouver: BC Place

¿En qué Estadios jugará la Selección Española el Mundial de 2026?

La Selección Española que dirige Luis de la Fuente parte como una de las principales favoritas en la pelea por el Mundial. Por eso, hay que prestar especial atención a los partidos que jugará en la fase de grupos y los estadios que verán a 'La Roja' en acción.

España vs Cabo VerdeMercedes-Benz Stadium - Atlanta

España vs UruguayHard Rock Stadium - Miami

España vs Arabia SaudíEstadio Akron - Guadalajara