Así quedan los resultados de sexta jornada de Roland Garros 2026 jugada el viernes 29 de mayo

La eliminación de Novak Djokovic, el segundo gran favorito, llega un día después de que Sinner se despidiera de Roland Garros

Roland Garros 2026, al menos en su cuadro masculino, es una bomba. Si el jueves destacó la eliminación de Jannik Sinner, que ha dejado muy abierta la parte alta del cuadro, este viernes también se han sucedido las sorpresas en la parte baja, lo que a su vez también deja ahí uno o dos claros favoritos a pasar a las rondas finales.

La parte más positiva desde el punto de vista español es que va a haber un representante en cuartos de final. Pablo Carreño logró su mejor resultado en años y se metió en octavos y, horas después, Rafa Jódar hizo lo propio. Y se enfrentarán entre ellos, lo que garantiza un representante de la Armada en la antepenúltima ronda del torneo parisino.

En cuanto a las sorpresas, la mayor llegó a cargo de Joao Fonseca, que remontó dos sets en contra ante Novak Djokovic y, posiblemente, despidió al serbio de Roland Garros para siempre.

También cayó el otro Top-10 que quedaba por aquí aparte de Alexander Zverev, que fue el único que cumplió. Se trata de Alex de Milaur, quien cedió frente a Jakub Mensik.

Y eso sin olvidar que un 'lucky loser' como Jesper de Jong sigue adelante tras derrotar a Khachanov, decimotercer favorito. Al menos, Casper Ruud pudo remontar in extremis ante Tommy Paul y se convierte en uno de los grandes favoritos por la parte baja junto a Rublev, que pasó de forma menos ajustada.

En el cuadro femenino ganaron las que se esperaban (Iga Swiatek, Mirra Andreeva, Elina Svitolina, Kostyuk, Cirstea...), por lo que ya se darán enfrentamientos más que interesantes en la siguiente ronda.

Resultados tercera ronda masculina Roland Garros 2026

Joao Fonseca - Novak Djokovic 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5

Alexander Zverev - Quentin Halys 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2

Andrey Rublev - Nuno Borges 7-6, 7-6 y 7-5

Casper Ruud - Tommy Paul 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-5

Rafael Jódar - Alex Michelsen 7-6, 6-7, 4-6, 6-3 y 6-3

Jakub Mensik - Álex de Miñaur 0-6, 6-2, 6-2 y 6-3

Pablo Carreño - Thiago Tirante 76, 7-5, 3-6 y 6-4

Jesper de Jong - Karen Khachanov 7-5, 5-7, 6-2, 6-7 y 6-2

Resultados tercera ronda femenina Roland Garros 2026

Iga Swiatek - Magda Linette 6-4 y 6-4

Mirra Andreeva - Marie Bouzkova 6-4 y 6-2

Jil Teichmann - Karolina Muchova 6-1 y 7-5

Elina Svitolina - Tamara Korpatsch 6-2 y 6-3

Marta Kostyuk - Viktorija Golubic 6-4 y 6-3

Belinda Bencic - Peyton Stearns 6-3 y 6-3

Sorana Cirstea - Solana Sierra 6-0 y 6-0

Xinyu Wang - Yuliia Starodubtseva 6-3 y 7-5