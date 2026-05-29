Pablo Carreño recupera su mejor versión y toca el cielo en Roland Garros

El tenista asturiano vuelve a octavos de final de Roland Garros cinco años después tras ganar en cuatro sets a Tirante y ya espera a Jódar o Michelsen

Pablo Carreño es incombustible. El tenista asturiano venía ofreciendo una imagen muy irregular desde su regreso a las pistas tras su larga lesión, pero está encontrando su mejor versión en Roland Garros y, de momento, ya está en octavos de final tras superar al argentino Thiago Agustín Tirante en cuatro sets por 7-6(0), 7-5, 3-6 y 6-4 en algo más de tres horas y media.

Cinco años después de lograrlo la última vez, en un lugar donde ha sido dos veces cuartofinalista, Carreño vuelve a estar en esta ronda. A sus 34 años, venció en un duelo generacional a un rival que había acabado con otros dos españoles, los andaluces Pablo Llamas y Alejandro Davidovich.

El tenista argentino jugó como acostumbra, fue correoso y trató de alargar el partido para sacar tajada de su mayor resistencia, pero se encontró con un Carreño que tiró de experiencia y supo sacar rendimiento a su mayor clase, en una tierra batida en la que se siente como pez en el agua.

Carreño se ve en su mejor versión

“Está claro que, si físicamente me encuentro bien, todo lo demás va a ir saliendo poco a poco”, decía en la previa un Carreño al que ni siquiera las más de tres horas de partido y el fuerte calor que hacía a partir de las 12 de la mañana le ha afectado.

Carreño tenía claro que para ganarle a Tirante tenía que "dominar" a su rival", ya que si le dejaba tomar la iniciativa lo iba a hacer correr mucho y se le iba a complicar todo. Y así lo hizo.

“En Roland Garros he dado quizás el pasito que me faltaba”, añadía Carreño, que supo jugar mejor el desenlace en la primera manga y rompió en el momento clave en la segunda. Y, aunque Tirante llevó el partido al cuarto set y parecía que, con el paso de los minutos, se iba a sentir mejor; Carreño aguantó en los primeros juegos y rompió mediada la manga, para mantener su ventaja hasta el final.

Thiago Tirante se estrena en el Top-50

Tirante se queda así en tercera ronda en el que ha sido su mejor Grand Slam como profesional. El tenista argentino, a sus 25 años, subirá en el ránking. De momento, se ha metido por primera vez en el Top-50 del mundo.

La racha contra españoles no se mantuvo, puesto que Tirante chocó contra la experiencia de un Carreño que supo sacar rendimiento de su juego sobre tierra batida, donde es todo un especialista. El triunfo permite a Carreño situarse como 67 provisional en el ranking ATP.