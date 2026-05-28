Guido Rodríguez da largas y su mujer da pistas

El argentino sigue sin contestar a la oferta de renovación del Valencia, que lo situaría entre los mejores pagados, Wada Ramón declara su amor a la ciudad y el club espera una respuesta pronto

El Valencia Club de Fútbol ya está trabajando de lleno en la planificación deportiva de la próxima campaña y una de las grandes cuestiones sobre la mesa de Ron Gourlay es la de Guido Rodríguez.

El centrocampista argentino ha convencido de sobra a todos en el Valencia sobre su rendimiento y lo cierto es que si fuera por el club che, el campeón del mundo ya estaría renovado, pero el ex del Betis y el West Ham sigue dando largas a la directiva che, aunque no podrá hacerlo por mucho más tiempo.

El Valencia ha hecho todo lo posible por retener al mediocentro, que se ha convertido en una pieza fundamental de Carlos Corberán desde que llegara en el mercado de enero, jugándolo todo y anotando además cuatro goles. Pero no se le valora por su acierto de cara a puerta, que también se tiene en cuenta, sino por su jerarquía y solidez en la sala de máquinas valencianista.

Tanto que el club che le trasladó una oferta de renovación que lo podría situar entre los tres mejor pagados de la plantilla, percibiendo en torno a cuatro millones de euros brutos por temporada, pero el argentino todavía no ha respondido, ni afirmativa ni negativamente, ya que también tiene que valorar qué proyecto pretender llevar a cabo el club la próxima temporada.

Primero fue porque el Valencia se estaba jugando todavía de forma matemática la permanencia, y no se quería desviar el foco de lo verdaderamente importante, y en las dos últimas jornadas porque además el club se vio en la pelea por el último puesto europeo, el que daba acceso a la previa de la Conference League, que finalmente fue a parar al Getafe.

Eso sí, mientras tanto el futbolista ha estado de mudanza, pues su contrato de alquiler finaliza ahora y tenía que tenerlo todo listo. Además, el argentino está a la espera de saber si finalmente entra en la lista definitiva de la selección argentina, ya que fue incluido en la prelista de 55, aunque tiene muy complicado pasar el corte dada la gran competencia en su parcela. La decisión debe ser inminente, pues el Valencia en caso de no lograr su continuidad, necesita acudir al mercado en busca de un recambio.

Su esposa manda un mensaje en redes

A todo ello hay que añadirle la última publicación de la pareja de Guido Rodríguez, Wada Ramón, quien ha despedido la temporada en Mestalla y quién sabe si también su corta estancia de cinco meses en Valencia.

"Llegamos hace poquito, pero lo vivimos con tanta entrega y disfrute que se volvió cotidiano querernos. Y vos, @guiido_rodriguez qué lindo es verte hacer lo que amas. No dejo de admirarte, goleador", escribía la argentina acompañado de varias fotos sobre el césped de Mestalla tras el último partido de la campaña frente al Barcelona, ya con las gradas vacías.

Unas palabras que muchos aficionados del Valencia han interpretado como una especie de declaración de amor a la ciudad, lo que podría ser de importante peso a la hora de tomar la decisión de continuar en el club blanquinegro.

El Villarreal lo quiere

El futbolista, que de momento no se ha despedido de la afición en redes sociales aunque el lunes publicó unas fotos de su último partido frente al Barça con la frase: "Amunt Valencia", debe dar una contestación al club che en los próximos días pues también tiene el interés de otros clubes.

Entre ellos el de un Villarreal que parece ser el más interesado, junto con el propio Valencia, para fortalecer la plantilla amarilla en un segundo año de Champions League. El conjunto castellonense quiere subir la competitividad en el centro del campo y como avanzó Radio Castellón, el submarino amarillo ha acercado posturas con el representante de Guido para alcanzar un acuerdo.

La diferencia de proyectos entre Valencia y Villarreal, que volverá jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, puede resultar clave para que finalmente Guido acabe abandonando definitivamente el Valencia pero no Valencia, ya que hasta Villarreal apenas hay una distancia 50 minutos en coche.

El argentino también ha sido vinculado con el Betis, que también jugará la Champions League en la 26/27 pero el club heliopolitano no ha tenido avances tan significativos como el Villarreal, que sí parece más decidido a apostar por el de Saénz Peña, pese al pasado verdiblanco del centrocampista.