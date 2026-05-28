El Valencia homenajea a sus socios más fieles: 50 años apoyando al equipo

El club che ha llevado a cabo un acto en el que ha reconocido a sus socios con más de medio siglo de antigüedad de forma ininterrumpida; "es uno de esos días que quedan grabados para siempre en la memoria del club", ha dicho Javier Solís

Coincidiendo con el final de la temporada y la competición oficial, el Valencia Club de Fútbol ha querido rendir en el día de hoy un merecido homenaje a sus socios con más de 50 años de antigüedad. En un marco incomparable como el estadio de Mestalla, la entidad che ha llevado a cabo uno de los actos más emotivos de la temporada como es el reconocimiento a la fidelidad de estos socios durante más de medio siglo de vida.

El acto ha contado con la presencia del propio director general del club valencianista, Javier Solís, del team manager del primer equipo masculino, Voro González, de una leyenda che como es Pepe Claramunt, así como de los embajadores del Valencia, Ricardo Arias y Miguel Tendillo, del presidente de la Asociación de Futbolistas VCF, Fernando Giner, y del presidente de honor de la AFVCF, Vicente Guillot.

"Es uno de esos días que quedan grabados para siempre en la memoria del club. Un día para reconocer algo que no se puede explicar únicamente con palabras porque no se celebra solo una cifra, celebramos medio siglo de compromiso, sentimiento y de amor por unos colores", ha dicho el director general del Valencia, Javier Solís, a los homenajeados.

En total ha sido más de 35 socios los que han estado presentes y han recibido una insignia por su fidelidad y sentimiento por el club de su vida. Uno de ellos, Luis Urrutia, en declaraciones a los medios del club ha reconocido: "Son muchos años aquí y, ojalá, sean más. Ha sido un acto muy emotivo, muy bien organizado y con tacto", ha dicho uno de los socios de más de 50 años de antigüedad ininterrumpida.

500 técnicos en Mestalla para despedir el curso

Además de este emotivo acto en el día de hoy, el pasado martes también se llevó a cabo en Mestalla el acto que cerró la octava temporada del programa 'Escoles VCF'.

Bajo el lema 'Comunicar para crecer', el 9º Clínic Escoles VCF que a través de diversas ponencias trataba de reflexionar respecto de las distintas estrategias de comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores, diseño de tareas y otros ámbitos de gestión de club.

El acto arrancó con una gran foto de familia con todos los participantes en el clínic, los ponentes, los responsables del programa 'Escoles VCF' junto a Luis Martínez, director de la Academia VCF, Salvador Gomar, presidente de Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y Entrenadores de la federación valenciana.