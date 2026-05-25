Giro de Italia 2026 | Etapa 16, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Bellinzona - Carì

El Giro de Italia sale por segunda vez del país para vivir en suiza una etapa corta, con un final brutal y que puede decidir la carrera

Tras vivir la última jornada de descanso en este Giro de Italia 2026 y después de que el domingo se celebrase una jornada relativamente tranquila, los favoritos habrán recuperado fuerzas para lo que les llega en estos últimos seis días de competición, en los que se va a decidir todo con etapas espectaculares y duras.

Empezando por la de este martes, corta, intensa y en la que el Giro 2026 va a salir por segunda vez del país. Si empezó en Bulgaria, ahora va a visitar la vecina Suiza, en concreto el cantón de Tesino, a donde llega para vivir una subida final que puede volver a marcar diferencias después de lo vivido el pasado sábado en la etapa reina.

Con Jonas Vingegaard como claro candidato de nuevo a apuntarse la etapa y confirmar su favoritismo en el Giro, la pelea podría estar por detrás, donde todo está más igualado. También habrá que ver cuánto sigue cediendo el hasta hace poco líder, Afonso Eulalio, o lo que pueden hacer los ciclistas del Movistar Team, que ya han descartado la pelea por la general y van a ir claramente a por las etapas. Y con Einer Rubio y Enric Mas pensando únicamente en eso pueden ser muy peligrosos.

Perfil de la etapa 16 del Giro de Italia 2026

Etapa corta (113 kilómetros) e intensa, que puede marcar diferencias por su explosivo final y que se asemeja mucho a las que suele ofrecer la Vuelta a España en los últimos años.

Son cinco puertos en total. Primero un circuito al que se da dos vueltas y en el que se pasa por un puerto de tercera y otro de segunda, Torre (3ª) y Leontica (2ª), este último de 3 km al 8,5% de desnivel. Es un aperitivo para lo que espera al final. La subida a la estación de Cari. Un puerto temible, de 11,7 km al 8% de media, pero en el que lo más duro está al final, en los últimos tres kilómetros, donde se pueden encontrar rampas de hasta el 13%.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 26 de mayo

- Salida: desde Bellinzona (Suiza) a las 13:45 horas.

- Llegada: en Cari (Suiza), prevista alrededor de las 17:15.

Dónde ver por televisión y online la 15ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 16 del Giro de Italia 2025 a partir de las 13:30 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.