Última hora de la venta del Sevilla a Five Eleven Capital y Sergio Ramos: el verano que se avecina en Nervión

El 73% de las acciones de la venta ya están liberadas, quedando tan solo un pequeño paquete de ACAP y Del Nido Benavente para el día de la firma; los poderes están dados… Solo faltan los avales por parte de Five Eleven Capital

Sigue descifrando ESTADIO Deportivo detalles sobre la compraventa del Sevilla Fútbol Club al holding empresarial Five Eleven Capital y Sergio Ramos, quien trabaja como cabeza visible del fondo que lidera Martín Ink y con quien el camero trabaja en conjunto, pero en paralelo. As lo demuestra, sin ir más lejos, que Ramos trabaje con sus asesores propios y el fondo, con los suyos. Juntos, pero no revueltos.

Y es importante destacar esto, pues el Sevilla FC, si se acaba vendiendo, será a Five Eleven Capital, no a Sergio Ramos, quien sería uno de los inversores (menores) que hay tras el grupo Five Eleven Capital.

Como ya avanzó ESTADIO Deportivo el pasado miércoles 20 de mayo, la venta acordada del Sevilla FC corría serio peligro. Y lo cierto es que a día de hoy, sábado 23, lo sigue corriendo, pues sigue faltando lo principal: el dinero.

En cualquier caso, no corre el nerviosismo entre las partes, que, eso sí, han avanzado ligeramente en el entendimiento desde entonces. Y es que, para bien o para mal, tan sólo quedan ocho días para que todo se resuelva. Entienden los vendedores que ya está toda la carne puesta en el asador y que tan sólo les falta esperar a que los avales lleguen o, por lo contrario, poner el contador a cero el mismo 1 de junio y reactivar la venta del Sevilla FC con otros nuevos compradores, que los hay.

Los compradores -Five Eleven Capital- siguen jurando y perjurando que disponen del reclamado respaldo económico que sigue sin demostrarse y que los avales llegarán en tiempo y forma, mientras que desde la capital de España se filtraba en estos días que el problema reside en que se les había caído uno de los inversores principales, un mexicano.

En Nervión, los grandes accionistas del Sevilla FC, siguen ajenos a cualquier detalle al respecto, pues la parte compradora no les detalla nada ni tienen, tampoco, obligación de ello.

Un 73% del capital social de la venta del Sevilla FC, liberados ya de cargas

Dejando al margen el problema de los avales de la compra por una entidad bancaria de primerísimo nivel, otra de las cuestiones que torpedeaba el acuerdo alcanzado era el de las cargas -embargos- que disponían una gran parte de las acciones que daban forma a la operación. Argumento al que se agarraban en estos días desde Five Eleven Capital y Ramos como argumento para defenderse de las acusaciones que los tachaban de carecer de solvencia para acometer la operación de compra del Sevilla FC, por valor de unos 400 millones de euros, teniendo en cuenta en ellos los 80 millones de ampliación de capital que dos días después de la compra están obligados a realizar.

Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, casi el 73% de las acciones del paquete de la venta están ya liberadas, restando tan solo algo más del 11’5% hasta llegar al 84’5% del capital social de la entidad sevillista que dan forma al total de la compraventa. Es decir, tan solo disponen de carga unas 10.000 acciones pertenecientes a los Americanos -ACAP- y otro pequeño paquete de los que representa Del Nido Benavente. En ambos casos, eso sí, existe el compromiso de quedar liberadas el mismo día que se cierre en documento privado la presentación de los avales o, semanas más tarde, se firme en notaría la compraventa, previo paso del trámite del CSD, que llevará unas dos o tres semanas.

Todo ya redactado y los poderes preparados, pues son 800 accionistas individuales los que entran en la venta, formándose cuatro o cinco grandes grupos que representen a todos.

El verano que se le avecina al Sevilla FC

Con ocho días por delante para que el próximo 31 de mayo cumpla la exclusividad de la que goza Five Eleven Capital, al Sevilla FC se le presenta un verano complejo con dos escenarios muy diferentes, según se consume o no la venta al grupo que encabeza Sergio Ramos.

Lo primero que hay que dejar claro es que la intención de los grandes accionistas del Sevilla FC es vender el club ahora, este verano. Es el momento y no hacerlo ahora podría complicarlo todo aún más. Por eso, si no es a Five Eleven Capital, será a otro de los cuatro o cinco inversores interesados que están a la espera.

Lo idóneo, en cualquier caso, es acabar de abrochar la operación con Sergio Ramos y los argentinos. Para ello ya se han puesto las facilidades pertinentes, cambiando hace mes y medio lo marcado en la LOI de enero, que decía que el pago debía ser al contado. Ahora, en cambio, se acepta un 60% de los 400 millones de la operación el día de la notaría, abonándose otro 30% restante un años después y el 10% que falta al año siguiente.

Eso sí, el 100% de los avales debe estar garantizado antes del 1 de junio, de lo contrario no habrá venta por parte de los actuales accionistas. De hecho, al ser un documento privado que pueden firmar, incluso, de forma telemática, podría llegarse incluso hasta el mismo 31 de mayo, domingo. El último día hábil es el viernes 29, pero si es necesario para acabar de cerrarlo, se apurarán los plazos.

Que el 1 de junio el Sevilla FC esté ya vendido es lo mejor que puede pasarle al club, que actualmente no dispone de director deportivo y tiene a un entrenador con un año más de contrato que no sabe a ciencia cierta qué ocurrirá con su futuro. En ese momento se abriría un periodo acordado de regencia de unas tres semanas mientras se produce el intercambio de poderes. Seguirían al frente los actuales rectores, pero las decisiones relevantes las tomarían los nuevos propietarios.

Si Five Eleven Capital y Sergio Ramos no acaban comprando el Sevilla FC

Si esto no ocurre y la compra de Five Eleven Capital se acaba cayendo, el Sevilla FC entraría en el peor de los escenarios. Los vendedores, con AM Abogados y Bibium Capital a la cabeza como principales asesores, tendrían que encontrar un nuevo comprador a partir del 1 de junio. El plan B, en cualquier caso, estaría avanzado, por lo que en una semana podría cerrarse un nuevo proceso de exclusividad con un comprador solvente y de origen norteamericano, ligado al fútbol, en particular, y al deporte en general, con el que tratar de cerrar de nuevo la venta, respetando los casi 3.400 euros por acción ahora acordados.

Eso, en el mejor de los casos, llevaría a un mes y medio, metiéndose prácticamente el inicio de los nuevos en agosto, con el inicio de LaLiga a la vuelta de la esquina, sin planificación deportiva y sin ampliación de capital hecha; al menos en los términos pactados ahora. Es decir, otra temporada plagada de penurias y en la que luchar por la salvación. Ya se sabe: tanto va el cántaro a la fuente…

Ocho días para el desenlace en el Sánchez-Pizjuán

Aclarado el escenario de la venta, así está la última hora del futuro del Sevilla FC. Sí, se ha avanzado bastante en las diferencias e incertidumbres entre vendedores y compradores a lo largo de las múltiples reuniones de esta semana, pero aún sigue faltando lo principal. Ocho días para el desenlace.