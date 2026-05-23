Fecha definitiva para el juicio de Rafa Mir por agresión sexual y lesiones y cómo repercute al Sevilla

El delantero murciano, todavía propiedad del Sevilla, se sentará el próximo jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Valencia, por los hechos denunciados durante su cesión en el club che

El delantero Rafa Mir, propiedad del Sevilla y cedido al Elche durante esta temporada, se sentará el próximo jueves en el banquillo de los acusados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

El futbolista murciano será juzgado por agresión sexual y lesiones, delitos por los que Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años y medio de prisión por los hechos denunciados durante su etapa en el Valencia, también a préstamo por parte sevillista.

Rafa Mir, detenido en septiembre de 2024

Mir fue detenido en septiembre de 2024 por la denuncia interpuesta por una mujer a la que conoció en una discoteca para después ir a su casa posteriormente a su casa junto a una amiga y el también futbolista Pablo Jara, igualmente denunciado y que se enfrenta a una solicitud de condena por parte de Fiscalía de tres años de cárcel.

La acusación por parte del Ministerio Público argumentan que Rafa Mir y Pablo Jara conocieron a las víctimas en una discoteca de Valencia y que, ya en la residencia del murciano, mantuvo relaciones sexuales consentidas con una de las víctimas en uno de los cuartos de la casa.

La Fiscalía mantiene que Rafa Mir forzó sexualmente a una de las víctimas

Acto seguido, la Fiscalía apunta que Mir salió de la habitación, levantó a la otra víctima en brazos y la lanzó a la piscina vestida para meterse él también en el agua y posteriormente realizarle tocamientos en sus partes íntimas y otras prácticas de tipo sexual. La chica salió de la casa, pero tuvo que regresar a por el bolso y la acusación apunta que en ese momento el delantero la obligó a entrar en el cuarto de baño, donde la forzó sexualmente pese a que ella le decía que quería irse.

Además, el Ministerio Público sostiene que cuando las jóvenes salían de la vivienda, el segundo procesado empujó a una de ellas y le propinó un puñetazo en la cara mientras les decía: “Sois unas niñatas, piraos”, por lo que, como recoge el escrito de acusación, una de las jóvenes sufrió contusiones y erosiones y la otra un trastorno psíquico del que tardó 180 días en curarse.

El abogado de Rafa Mir ha pedido la libre absolución

Así, la Fiscalía solicita para el principal procesado, Rafa Mir, una pena de prisión de 10 años y medio por un delito de agresión sexual y otro de lesiones; mientras que para el segundo proceso solicita 3 años por un delito de agresión sexual y una multa por el delito de lesiones, mientras que la defensa de Rafa Mir ha pedido la libre absolución del jugador sobre el argumento de que las relaciones fueron consentidas y que el futbolista no cometió delito alguno.

Las consecuencias del juicio para el Sevilla y las intenciones del Elche

Por lo tanto, el juicio se celebrará una vez ha acabado ya la presente temporada y empieza a aproximarse el mercado de verano. Rafa Mir pertenece al Sevilla hasta el 30 de junio de 2027, por lo que, en cierto modo, le repercute lo que ocurra en el juicio y la sentencia final.

No obstante, cabe recordar que el Elche dispone de una opción de compra que, pese a este problema extradeportivo, tiene previsto ejecutar. La cantidad cambia según la fuente, pero desde Elche afirman que es irrisoria, de 50.000 euros.