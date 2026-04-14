El bumerán de Rafa Mir, marrón a la vista: el juicio por abuso sexual ya tiene fecha y le pillará en pleno regreso a Sevilla

El delantero, que actualmente milita como cedido en el Elche CF y está acusado por dos supuestos delitos que habría cometido cuando estaba cedido en el Valencia CF. El juicio se celebrará a finales de mayo, cuando ya haya concluido LaLiga EA Sports 25/26

La situación de Rafa Mir con el Sevilla FC es curiosa, como poco, y siempre resulta bastante inoportuna para los intereses del club nervionense. El delantero murciano tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio 2027; pero esta temporada está jugando como cedido con el Elche CF, uno de los principales rivales que los blanquirrojos tienen en la lucha por la permanencia. Vamos, que con todo tan apretado podría darse el caso de que un gol suyo salvase a los ilicitanos y condenase a descender al club al que a priori tendría que volver el próximo verano.

De hecho, ya marcó en el Sánchez-Pizjuán (2-2) un tanto que podría ser importante a la postre y, por cierto, lo celebró por todo lo alto. A no ser que el Elche CF decida ejecutar la opción de compra de unos 3,5 millones de euros, Rafa Mir volverá a ser una 'patata caliente' para el Sevilla FC. Ya no sólo porque debería buscarle otra salida 'regalada' a un club que al menos le libere de su salario o directamente negociar una rescisión con un jugador que suma ocho dianas en 28 partidos en esta 25/26.

Por si fueran pocos ingredientes, ese hipótetico regreso llegará en un momento de máximo ruido mediático. Este mismo martes se ha conocido que el juicio en el que será juzgado por un supuesto delito de agresión sexual ya tiene fecha fijada: tendrá lugar a finales de mayo, ya con LaLiga EA Sports finalizada. En pleno mercado y con cualquier tipo de contrato congelado a la espera de sentencia -más allá de que a efectos teóricos es jugador del Elche CF hasta el 30 de junio-.

El juicio con Rafa Mir como acusado de agresión sexual se celebrará el 28 de mayo en Valencia

Según han confirmado fuentes judiciales a la Agencia EFE, el juicio a Rafa Mir ha sido programado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia para el miércoles 28 de mayo -LaLiga termina el domingo día 24-. Cabe recordar que la Fiscalía pidió en su escrito una condena de diez años y medio de cárcel para el futbolista, mientras que su abogado ha pedido la libre absolución al defender que las relaciones fueron consentidas.

Rafa Mir fue detenido en septiembre de 2024, cuando jugaba en el Valencia CF cedido por el Sevilla FC. Una mujer a la que conoció en una discoteca denunció al jugador tras haber acudido a la casa del delantero junto con una amiga y dos amigos del murciano, uno de ellos el futbolista Pablo Jara, que también será juzgado en las mismas fechas. Tras casi dos días detenido, el jugador fue llevado al juzgado de Llíria y, tras comparecer ante la jueza y asegurar que se trató de relaciones sexuales consentidas, fue puesto en libertad provisional con medidas cautelares tras no haber reclamado ninguna de las partes su ingreso en prisión.

Las peticiones de la defensa y de la Fiscalía

En octubre de 2025, el Juzgado de Instrucción de Llíria acordó procesar a Mir y a Jara por delitos de agresión sexual, en el caso del primero con acceso carnal y empleo de violencia al considerar la instructora que había indicios suficientes para hacerlo. En el marco de la causa, la Fiscalía reclama una condena de 10 años y medio para Mir, nueve por el delito de agresión sexual y una año y medio por el de lesiones, además de 74.000 euros de indemnización; así como cuatro años de prisión y 6.280 euros de indemnización para Jara.

Por su parte, el abogado que ejerce la defensa de Rafa Mir ha pedido la libre absolución del jugador al defender que las relaciones fueron consentidas y que el futbolista no realizó delito alguno. Además, según detalla la mencionada información de la que se han hecho eco numerosos medios nacionales, ha opuesto a la petición de la Fiscalía de que el juicio se celebre a puerta cerrada y de que las denunciantes y los acusados no puedan confrontar directamente.