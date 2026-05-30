El futuro de Ansu Fati, visto para sentencia: El Mónaco ejercerá la opción de compra

El club monegasco pagará al FC Barcelona unos 11 millones de euros para hacerse con la propiedad del futbolista; el joven delantero quería volver al Camp Nou, pero ha visto las puertas completamente cerradas; se diluyen también sus opciones de fichar por otro equipo español

El futuro de Ansu Fati se separa definitivamente del FC Barcelona. Después de varios meses de incertidumbre, el delantero ya ha asumido que no tendrá hueco en el proyecto de Hansi Flick y continuará su carrera en el AS Mónaco, que ejecutará la opción de compra pactada con la entidad azulgrana.

Se diluye la opción de jugar en España

La operación supondrá un importante alivio para las cuentas del Barcelona. No solo por la liberación de una de las fichas más elevadas de la plantilla, sino también por el ingreso de unos 11 millones de euros que el conjunto del Principado abonaría para quedarse en propiedad con el atacante.

De esta forma, también se esfuman las opciones de los clubes españoles que habían seguido con atención su situación durante los últimos meses. Clubes como el Sevilla FC y el RC Celta habían mostrado cierta apetencia en el internacional español en diferentes momentos, atentos a una posible salida del Camp Nou, pero el Mónaco se ha adelantado a cualquier tipo de interés.

Quería triunfar en el Barça

La realidad es que Ansu Fati nunca dejó de creer en una última oportunidad en el Camp Nou. Su temporada en el Mónaco había reforzado esa ilusión. El delantero cerró el curso dejando buenas sensaciones, recuperando protagonismo y ofreciendo cifras más que interesantes.

En 25 partidos oficiales firmó nueve goles y volvió a recordar por momentos al futbolista que maravilló al fútbol español en sus primeras apariciones con la camiseta azulgrana.

El atacante consideraba que podía convertirse en una alternativa importante dentro de la rotación ofensiva de Flick. La salida de Robert Lewandowski y algunas incógnitas en la parcela ofensiva alimentaban su esperanza. Además, Ansu contaba con un factor que consideraba diferencial en su trato con el club y es la influencia de Jorge Mendes. Su representante mantenía abiertas diferentes conversaciones con el club y el jugador confiaba en que pudiera producirse una cumbre definitiva que reabriera la puerta del Barça.

Sin embargo, el fichaje de Anthony Gordon ha terminado por despejarle cualquier duda. La incorporación del jugador inglés en la parcela ofensiva ha sido el golpe definitivo para las aspiraciones del delantero. El internacional inglés llega para reforzar una parcela ofensiva que ya cuenta con numerosos recursos y deja a Ansu sin espacio ni posibilidad. A su incorporación se suman las negociaciones que el Barcelona mantiene por otros futbolistas de ataque y la intención de seguir elevando el nivel competitivo del equipo.

Tanto el jugador como su entorno han terminado asumiendo que la mejor solución pasa por una salida definitiva.

El Mónaco ha sabido esperar su momento

El club monegasco llevaba meses esperando esta ventana de mercado. El conjunto francés quedó plenamente satisfecho con el rendimiento del futbolista durante su cesión y siempre tuvo claro que quería mantenerlo en su proyecto.

Su continuidad en el Principado parece beneficiar a todos los protagonistas de la operación. El jugador seguirá en un entorno donde se siente valorado y donde ha conseguido recuperar confianza y continuidad. Por su parte, el Mónaco incorpora definitivamente a un futbolista que ha sido importante durante la temporada y que todavía conserva un enorme potencial de crecimiento. No hay que olvidar que todavía tiene sólo 23 años.

Y el Barcelona obtiene dos beneficios económicos interesantes. Por un lado, ingresa cerca de 11 millones de euros por el traspaso. Por otro, se ahorrará su alto sueldo y experimentará una importante reducción de masa salarial que facilitará futuras operaciones de mercado y ayudará en la inscripción de nuevos fichajes.

No hay que olvidar que, antes de marcharse cedido, Ansu renovó su contrato hasta 2028, aplazando parte de sus emolumentos para facilitar la planificación económica del club. Ahora, aquella maniobra permite que la salida pueda cerrarse de forma mucho más sencilla.