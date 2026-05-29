El Barça ficha a Anthony Gordon: el primer refuerzo de Flick para la 26/27

El club azulgrana ha anunciado esta noche el fichaje del atacante inglés para las cinco próximas temporadas, que llega para reforzar tanto la banda izquierda como la delantera

El Fútbol Club Barcelona ha hecho oficial este viernes la contratación del futbolista inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle, que firma para las próximas cinco temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2031, en una operación por la que los azulgranas pagarán 70 millones de euros más otros diez en función de diversas variables.

El extremo izquierdo, que también puede jugar como delantero, llegó a Barcelona en la mañana de este pasado jueves para pasar las pruebas médicas, pero la firma de su contrato se ha retrasado hasta la tarde de hoy debido a unos problemas burocráticas que ya han sido subsanados.

El internacional inglés es el primer fichaje del Barça de Hansi Flick para la próxima temporada y será presentado antes de que se marche a la concentración de la selección de Inglaterra, con la que disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Everton, Newcastle... y Barcelona

Nacido el 24 de febrero de 2001 en Kirkdale, uno de los barrios más obreros de una de las ciudades más futboleras de Europa como Liverpool, es hijo de una familia con ascendencia irlandesa y escocesa, y con una gran pasión por el fútbol. Aunque él mismo ha declarado que ser aficionado del Liverpool, los 'reds' le enseñaron lo dejaron salir de su cantera con apenas 11 años, yendo a parar a los escalafones inferiores de su máximo rival de la ciudad, el Everton.

Con 16 años debutó con el primer equipo del Everton en un partido de la Europa League, y a los 18 lo hizo en la Premier League. Desde ese momento empezó a poner de manifiesto el talento y las muchísimas cualidades que ha ido demostrando a lo largo de una carrera que sigue una línea ascendente y constante. Tras cuatro temporadas y media en el Everton, con una cesión de medio año al Preston North End incluida, dio un paso más y ficho por el Newcastle.

Las 'Urracas' apuestan a lo grande pagando 45 millones de libras en enero de 2023. La temporada siguiente, la primera que juega completa con los 'Magpies', la termina con 12 goles y 10 asistencias, además de ser nombrado mejor jugador de la temporada, siguiendo el camino de Gascoigne, Shearer o Andy Cole.

Gordon, en los últimos años, se ha consolidado como uno de los extremos más potentes, habilidosos y trabajadores de Europa. De él destacan su capacidad de mejora, la presión adelantada y la ambición por ser más completo cada día. Todo ello, con una capacidad innata que ha perfeccionado con los años para dejar rivales fuera de combate. Aunque ha desarrollado buena parte de su trayectoria como extremo, también ha disputado un buen número de partidos como delantero centro, una posición que también podría reforzar como azulgrana.