El extremo y delantero inglés ya está en Barcelona para pasar las pruebas médicas y firmar su nuevo contrato hasta 2031, aunque será presentado tras disputar el Mundial con Inglaterra

Anthony Gordon ya está en Barcelona para cerrar su fichaje por el club azulgrana. El atacante inglés ha aterrizado este jueves en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para llevar a cabo los últimos pasos para convertirse en nuevo jugador del Barça, para lo que resta pasar las pruebas médicas y luego firmar su nuevo contrato para las próximas cinco temporadas.

En una operación relámpago del Barcelona, Deco ha logrado llegar a un principio de acuerdo con el Newcastle en pocas horas después de haberse desplazada hasta Inglaterra para avanzar en el acuerdo por el futbolista inglés, que estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá defendiendo los colores de Inglaterra.

De esta forma, y si no ocurre ningún contratiempo, el Barça anunciará en las próximas horas su primer fichaje para la temporada 2026/2027 por una cifra de alrededor de 70 millones de euros fijos más 10 en variables. Los azulgranas, en un rápido movimiento, se han adelantado así a otros competidores por el futbolista inglés como eran el Bayern de Múnich o el Liverpool.

"Estoy muy contento", ha dicho Anthony Gordon a los periodistas que se han dado cita en las proximidades del aeropuerto.

Explosión en la Premier League

Nacido en Liverpool en 2001, el atacante, de 25 años, es uno de los futbolistas emergentes del fútbol inglés. En el mercado de invierno de 2023, el Newcastle pagó por él 45 millones de libras al Everton, club en el que se formó, y ha marcado 39 goles en 152 partidos con las 'Urracas', ya sea jugando como extremo izquierdo o de delantero centro.

Esta temporada se enfrentó al Barcelona en la primera jornada de la fase liga de Champion sy marcó el único tanto de su equipo, en un duelo en que el conjunto azulgrana ganó por 1-2, gracias a un doblete de Marcus Rashford. Gordon destaca por su capacidad de sacrificio en la presión, algo muy apreciado por el técnico del Barcelona, Hansi Flick.

La presentación tras el Mundial

Tras pasar las pruebas médicas, el nuevo futbolistas del Barça firmará su contrato de cinco temporadas y volverá a Inglaterra, ya que debe concentrarse con la selección este fin de semana para comenzar la preparación del Mundial, siendo ya a la vuelta del mismo cuando se lleve a cabo su presentación oficial.

Gordon debutó en marzo de 2024 con Gareth Southgate como seleccionador inglés, pero apenas tuvo protagonismo en la Eurocopa de 2024 (tan solo un minuto frente a Eslovenia). Fue con la llegada de Tomas Tuchel al banquillo inglés cuando Gordon ha tenido más relevancia en la selección, siendo un futbolista importante en la fase de clasificación para el Mundial donde seguramente será uno de los protagonistas de Inglaterra.