La salida de Remiro de la Real Sociedad al Barcelona, en stand by a la espera de otros movimientos

El club vasco ya le ha puesto precio al portero de Cascante que está a la espera de ofertas para decidir qué es lo mejor para su futuro. El Barça es uno de los equipos más interesados en ficharlo, pero para llevar a cabo la operación, primero, debe darle salida a varios guardametas que tiene en plantilla

Álex Remiro se ha mostrado receptivo a fichar por el FC Barcelona después de que la Real Sociedad y el portero vean con buenos ojos separar sus caminos profesionales siempre y cuando todas las partes queden satisfechas. El de Cascante cuenta con clubes que lo llevan siguiendo desde hace tiempo, varios de la Premier League entre ellos, pero es el Barça quien más interesado está en él habiendo tenido reuniones incluso, pero el club catalán para ofertar a la Real Sociedad primero tiene que darle salida a ter Stegen e Iñaki Peña, que volverán de sus lesiones.

El FC Barcelona tiene sobresaturada la posición de portero: tiene que darle salida a ter Stegen e Iñaki Peña

El FC Barcelona es el equipo que más interés tiene en Álex Remiro, pero la operación ahora mismo no es viable porque el club catalán primero tiene que darle salida a algunos de sus guardametas ya que ahora mismo tiene cuatro en nómina.

Joan García es fijo, ya que es el titular para los próximos diez años en principio. Luego está Wojciech Szczesny que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, pero al que el FC Barcelona quiere como tercer portero. Pero el Barça tiene dos guardametas más en la plantilla ya que ter Stegen e Iñaki Peña volverán al club catalán una vez acaben sus cesiones en Girona FC y Elche CF respectivamente.

El FC Barcelona no cuenta con ninguno de ellos, pero primero debe darles salida para luego ir a intentar a fichar a un Álex Remiro que le encaja al equipo catalán como segundo portero. Más cuando la Real Sociedad lo ha puesto en venta por un precio entre 8 y 10 millones de euros que es lo que puede permitirse gastarse el Barça.

Por tanto, la Real Sociedad está a la espera de acontecimientos, planificando ya la portería para la próxima temporada. Posición en la que necesita dos jugadores de garantías para afrontar las cuatro competiciones oficiales que va a disputar el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España).

Las dos vías que tiene sobre la mesa la Real Sociedad para sustituir a Álex Remiro

La Real Sociedad está por la labor de dar salida a Álex Remiro debido a su mal rendimiento en esta última temporada y para librarse de su salario también.

En caso de que se marche, el club vasco tiene dos vías para sustituir al de Cascante. La primera es tirar de la cantera en donde hay porteros como Aitor Fraga que están esperando su oportunidad. La segunda es la de acudir al mercado de fichajes y, por tanto, incorporar a un guardameta con experiencia al máximo nivel que dé más garantías.

El que es fijo para la Real Sociedad de cara a la próxima temporada es Unai Marrero, quien está llamado a tener más importancia después de haber sido muy importante en la última temporada, contribuyendo de manera decisiva a que el club vasco haya ganado la Copa del Rey, y, en consecuencia, haber logrado la clasificación para la siguiente edición de la UEFA Europa League.