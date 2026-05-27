La Real Sociedad, interesado en fichar al central brasileño Nino

La Real Sociedad tiene como principal objetivo en los primeros compases del mercado de fichajes de verano el incorporar a un central que mejore una posición en la que el club vasco ha decidido no ejecutar la opción de compra que tenía por Duje Caleta-Car. Tras sondear a Diogo Leite, ahora estudia el fichaje de Nino, del Zenit

La Real Sociedad se ha convertido en uno de los equipos españoles más activos en los primeros compases de un mercado de fichajes de verano que ni siquiera aún se ha abierto de manera oficial. La dirección deportiva que entrena Erik Bretos sabe que la plantilla que tiene a su disposición Pellegrino Matarazzo necesita subir el nivel en defensa y es por ello por lo que se está haciendo movimientos, siendo uno de ellos el deseo de fichar a Nino, un central brasileño que juega en el Zenit San Petersburgo de Rusia y que se suma a la lista en la que está Diogo Leite.

La Real Sociedad está interesada en el fichaje de Nino del Zenit

La Real Sociedad tiene como principal objetivo en este mercado de fichajes el fichar uno o dos centrales que suman el nivel de la defensa del equipo el cual ha sido el más goleado en la última LaLiga, recién finalizada con 61 goles encajados.

La dirección deportiva de la Real Sociedad ya está trabajando para mejorar el equipo, manejando varias opciones. Una de las que más gusta, según informa Noticias de Gipuzkoa, es Nino, central de Zenit San Petersburgo.

El zaguero es un brasileño de 29 años que esta última temporada ha disputado 32 partidos y 2.724 minutos. El futbolista está receptivo al interés de la Real Sociedad en su fichaje ya que ve con buenos ojos el jugar en una de las grandes ligas europeas.

La de Nino no es la única opción que maneja la Real Sociedad quien también se ha interesado en el fichaje del portugués Diogo Leite el cual saldría más barato que Nino. Y es que el brasileño tiene contrato con el Zenit hasta el 30 de junio de 2028 y está tasado en unos 10 millones de euros aproximadamente. Por su parte, Diogo Leite acaba contrato con el Union Berlín de la Bundesliga de Alemania, pero el principal problema para ficharlo es que hay mucha competencia.

La Real Sociedad necesita centrales tras la marcha de Duje Caleta-Car

La Real Sociedad tiene que reforzar la posición de central de cara a la próxima temporada debido a que va a jugar cuatro competiciones de máxima exigencia (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España), que le obligan a tener una plantilla amplia y con alternativas de garantías.

Para la posición de central, la Real Sociedad cuenta con Igor Zubeldia y Jon Martín como centrales fijos. Por su parte estará a prueba durante la pretemporada Jon Pacheco, que regresa después de su cesión en el Deportivo Alavés. El que no seguirá es Duje Caleta-Car por el que el club vasco no ha ejercido la opción de compra que tenía sobre él.

Con esta situación, la Real Sociedad irá al mercado de fichajes de verano con el objetivo de incorporar a uno o dos centrales. Es por ello que el club vasco se está moviendo con presteza, tanteando varias opciones de ahí el interés en Nino y en Diogo Leite.